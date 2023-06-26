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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاحتلال الإسرائيلي يشن حملة مداهمات واعتقالات في مناطق بالضفة الغربية

أرشيفية
أرشيفية

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، حملة مداهمات على عدة مناطق في الضفة الغربية، اعتقلت على إثرها عدد من الفلسطينيين.

وقالت وكالة "وفا" الفلسطينية، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت، فجر اليوم الاثنين، شابين من بيت لحم.

وأفادت مصادر محلية فلسطينية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت خالد جمال فراج من مخيم الدهيشة جنوبا، وسند رياض العمور من بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، بعد دهم منزلي ذويهما وتفتيشهما.

وفي طولكرم اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، اعتقلت الاسير المحرر  يوسف عبد الدايم بعد مداهمة منزله في بلدة عنبتا شرق طولكرم.

وذكرت مصادر محلية أن بأن مواجهات عنيفة دارت بين الشبان وقوات الاحتلال التي داهمت المدينة ونشرت دورياتها في ضاحيتي ذنابة واكتابا ومخيمي طولكرم ونور شمس شرقا، وسط اطلاق كثيف للاعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع .

في جنين اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي،  ذكرت مصادر أمنية ، أن قوات الاحتلال اقتحمت قرى جلبون وفقوعة شمال شرق جنين، وزبوبا غربا، ونصبت حواجز عسكرية وأوقفت مركبات المواطنين ودققت في هوياتهم.

وفي الخليل اعتقلت قوات الاحتلال فلسطينيا في مخيم العروب شمالي الخليل، فيما اعتقلت قوات الاحتلال، فلسطينيين شرق مدينة الخليل.

وقالت مصادر محلية فلسطينية:" إن قوات الاحتلال اعتقلت المواطنين، مصباح عمر البربراوي، وعلاء عمر البربراوي، وكلاهما من بلدة حلحلول، وذلك بعد توقيفهم بالقرب من مستوطنة "كريات اربع" المقامة على أراضي فلسطينية شرق الخليل.

قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة مداهمات الضفة الغربية الفلسطينيين بيت لحم طولكرم الخليل

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