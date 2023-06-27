مفاجأة.. فاكهة تمنع من نمو الأورام السرطانية

تعتبر الفراولة من الفواكهة اللذيذة والشهية، والتي يحبها الاطفال والكبار، وقد توصلت دراسة حديثة أجراها مجموعة من الباحثين في روسيا، أن فاكهة الفراولة لها فوائد صحية متعددة منها تقليل الوزن الزائد.

تناول الفراولة يحميك من أمراض خطيرة

وتابع الباحثون، أنهم وجدوا بأن تناول الفراولة يساهم في انخفاض معدلات الإصابة بالسكتات الدماغية، وذلك وفقا لما نشرته وكالة نوفوستي.



وقال الدكتور ميخائيل جينزسبورغ، خبير التغذية الروسي، أن تناول الفراولة يساعد على تخفيض خطر الإصابة بعدد من الأمراض الخطيرة، ومن ابرزها مرض السرطان.



وأوضح جينزسبورغ، أن الأورام السرطانية ني رد فعل لالتهابات خفيفة بالجسم، إلا أن الفراولة تحتوى على عوامل تمنع نمو أوعية دموية جديدة، وتسمى هذه الحالة إبطاء عملية تولد الأوعية الجديدة.

تناول الفراولة يحميك من أمراض خطيرة





وأفادت نتائج الدراسة، أن المشاركين الذين تناولوا الفراولة كانت مفيدة لهم للوقاية من سرطان المعدة والأمعاء، وذلك لأن الفراولة تحتوي على نسبة عالية من الألياف الغذائية، مما يقلل من خطر احتشاء عضلة القلب والجلطة الدماغية.



وأكد الباحثون، أن الفراولة تساعد على تخفيض مستوى الكوليسترول "الضار" وعلى رفع مستوى الكوليسترول "الجيد". كما أنها تساعد على تعزيز المناعة؛ حيث أنها تحتوي على نسبة جيدة من حمض الأسكوربيك والكاروتينات.