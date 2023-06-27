الشباب والرياضة بأسوان تختتم نهائيات دوري الأحياء والساحات الشعبية

أسدل الستار على منافسات التصفيات التمهيدية لدوري الأحياء والساحات الشعبية بإدارة شباب نصر النوبة على ملعب مركز شباب أرمنا .

وقد شهدت النهائيات منافسات قوية وإصرار من الفرق المتنافسة سعياً لخطف بطاقة الصعود للتصفيات النهائية على مستوى المحافظة ، وقد تمكن من الفوز بالمراكز الأولى في خماسي كرة القدم فريق مركز شباب توماس وعافية بالمركز الأول ، وفريق مركز شباب أرمنا بالمركز الثاني.

الشباب والرياضة

كما تمكن من خطف بطاقة التأهل للتصفيات على مستوى المحافظة بلعبة تنس الطاولة كل من مركز شباب أرمنا بالمركز الأول ومركز شباب عنيبة بالمركز الثاني.

وقد أثنى مدير الإدارة على الروح الرياضية والتنافس القوي بين الفرق المشاركة ، متمنياً للفرق المتأهلة للتصفيات النهائية على مستوى المحافظة ممثلة لإدارة شباب نصر النوبة التوفيق وتحقيق مراكز متقدمة.

هذا وتحت شعار"لبسك لغيرك بالعيد" تستعد مراكز الشباب بأسوان بكافة إدارتها لإطلاق مبادرة " يوم الخير " لتوزيع الملابس على القرى الأكثر إحتياجاً، قبل عيد الأضحى المبارك، وذلك من خلال عرض الملابس على استندات وتجهيزها لتوزيعها على الأسر الاكثر إحتياجاً بالقرى المحرومه والتى ليس لديها مراكز شباب.

فقد تم تجميع عدد كبير من قطع الملابس من 18 مركز شاب علي مستوي المحافظة بهدف تخفيف المعاناه علي الأطفال وإدخال البهجة والسرور عليهم حيث تم إعداد عدد كبير من قطع الملابس وصل إلى حوالى 3720 قطعة وتكييسها وتجهيزها لتوزيعها حتى يوم وقفة عيد الاضحى.

وسيتم إطلاق الوزارة للمبادرة ويفتتحه الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على مستوى الجمهورية، والتي تنفذها الإدارة المركزية لتنمية الشباب، أندية الفتاة والمرأة والتطوع وبعض الكيانات الشبابية.

أنشطة شبابية

ومن جانبه وجه ناصر سليم مدير مديرية الشباب والرياضة بأسوان بضرورة توحيد عمل جميع إدارات المديرية في تجهيزها للخروج بهذه المبادرة بالوجه المشرف للمديرية، فيما عقدت أفراح سيد وكيل الشباب عدة اجتماعات بمديري مراكز الشباب لحثهم على الاشتراك في المبادرة.

وفي هذا الصدد أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على أن المبادرة تعكس الدور المجتمعي الكبير الذي تقوم به الوزارة تجاه المواطنين في كل محافظات الجمهورية من خلال مراكز الشباب التي أصبحت تقوم بدورها كمراكز خدمة مجتمعية.