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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شاهد.. مسن يحمى زوجته من أشعة الشمس أثناء أدائهم مناسك الحج

صدى البلد

التقطت عدسات الكاميرات اليوم الثلاثاء، إحدى اللقطات المليئة بالحب والوفاء لزوج مسن وهو يضع المظلة على رأس زوجته لكي يحميها من أشعة الشمس خلال أدائهم مناسك الحج اليوم على صعيد عرفات.

كما تداول المواقع التواصل الأجتماعي المشهد المهيب لحجاج بيت الله الحرام اليوم أثناء أدائهم مناسك الحج وقلوبهم خاشعة في رحاب الأراضي المقدسة.

وأفادت وزارة الحج والعمرة السعودية ، بأن عملية تصعيد الحجاج إلى عرفة تمت بنجاح .

وذكرت الوزارة السعودية، أن نسبة الالتزام بخطط التفويج بلغت 98%.

كما لفتت إلى أنه تم نقل الحجاج على أكثر من 20 ألف حافلة من مختلف أنماط النقل الترددي والتقليدي.

وأتمت: جرى استخدام الطاقة الكاملة في نقل الحجاج عبر قطار المشاعر؛ حيث خلا مشعر منى من الحجاج منذ الساعة الـ10 صباحًا.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أستخدام الطاقة الأراضي المقدسة الأراضي المقدس التواصل الاجتماعي الحج والعمرة السعودية

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