محمد رمضان يطرح أغنية جديدة نيسيسار.. فيديو

طرح الفنان محمد رمضان اغنيته الجديدة التى تحمل اسم "نيسيسار" وذلك عبر قناته على موقع التواصل الاجتماع اليوتيوب.

اغنية نيسيسار تجمع الفنان محمد رمضان والمغنيين Mario Fresh و Renvtø.

تم تصوير الأغنية في رومانيا، ويأتي طرح الكليب بعد ساعات من الإعلان عن انتهاء تصوير أحدث أفلام الفنان محمد رمضان "ع الزيرو".

محمد رمضان

يحل الفنان محمد رمضان ضيفا على برنامج كاربول كايروكي بالعربى الذى يعرض على شاشة قناة دبى في أولى أيام عيد الأضحى المبارك.

وكشف محمد رمضان خلال البرومو الخاص بالبرنامج عن بعض حياته الشخصية والمهنية موضحا أن شخصيته فى مسلسل جعفر العمدة هى الأقرب له فى الحقيقة وتشبهه إلى حدا كبير.

كما قال محمد رمضان عن لقب نمبر وان : الراجل نمبر وان فى البيت.

وتصدر اسم الفنان محمد رمضان محركات البحث خلال الساعات الماضية بسبب قرار محكمة الامور المستعجلة بالحجز على فيلا الفنان بمدينة 6 اكتوبر بسبب امتناعه عن سداد الرسوم القضائية وقدرها 9 ملايين جنيه.

وقرّر قاضي الأمور المستعجلة والتنفيذ بالجيزة، الحجز على فيلا الفنان محمد رمضان بكمبوند بمدينة السادس من أكتوبر، لعدم سداده الرسوم القضائية الصادرة ضده والمقدرة بحوالي 9 ملايين جنيه.

وجاء التنفيذ بالحجز على 27 تكييف بالفيلا قوة 2.25 حصان، وامتنع "رمضان" عن عرض التكييفات للبيع لسداد أموال الدولة، وأغلق أبواب الفيلا، فأصدر قاضي الأمور المستعجلة قرارًا بالكسر وجار دراسته أمنيًا، كما تقدم محضر التنفيذ ببلاغ إلى نيابة أكتوبر لتحريك الدعوى الجنائية ضده بتهمة التبديد.