أسعار الذهب اليوم الأربعاء 28-6-2023

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء في ظل تراجع الدولار الأمريكي قبل البيانات الرئيسية التي تصدر هذا الأسبوع عن الولايات المتحدة الأمريكية.
ينتظر المتداولون خطاب رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول لتقييم مستقبل رفع الفائدة.
وصعدت أسعار الذهب اليوم الاربعاء 28-6-2023، في مصر بنحو 60 جنيها للجرام الواحد،
سعر الذهب اليوم
ويُقدّم موقع "صدى البلد" سعر الذهب اليوم الاربعاء 28-6-2023، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية، حيث يتابع العديد من المواطنين أسعار الذهب، خاصة المقبلين على الزواج والراغبين في الاستثمار.
سعر الذهب عيار 24
وسجّل سعر الذهب اليوم عيار 24 الأعلى سعرًا بيع 2,617 شراء 2,640
سعر الذهب عيار 21
سعر الذهب اليوم عيار 21 الأكثر انتشارا بيع 2,290 شراء 2,310
سعر الذهب عيار 18
سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 اليوم بيع 1,963 شراء 1,980
سعر الجنيه الذهب اليوم
سجّل سعر الجنيه الذهب اليوم بيع 18,320 شراء 18,480
أسعار الذهب اليوم
|لوحدة
|سعر الذهب بالجنيه المصري
|أسعار الذهب عيار 24
|بيع 2,617 شراء 2,640
|أسعار الذهب عيار 22
|بيع 2,399 شراء 2,420
|أسعار الذهب عيار 21
|بيع 2,290 شراء 2,310
|أسعار الذهب عيار 18
|بيع 1,963 شراء 1,980
|أسعار الذهب عيار 14
|بيع 1,527 شراء 1,540
|عيار 12
|بيع 1,309 شراء 1,320
|الاونصة
|بيع 81,393 شراء 82,104
|الجنيه الذهب
|بيع 18,320 شراء 18,480
|الكيلو
|بيع 2,617,143 شراء 2,640,000
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