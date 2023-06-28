ابن خاله أنهى حياته وألقاه بالترعة.. تفاصيل مقتل سائق توك توك بالجيزة

جريمة بشعة شهدتها مدينة ابو النمرس جنوب الجيزة ليلة وقفة عيد الأضحى المبارك عندما عثر الأهالي على جثة صغير يبلغ من العمر14 عامًا بعد انهاء مجهول حياته وإلقائه بالترعة.

تلقى العميد محمد مختار رئيس المباحث الجنائية لقطاع الجنوب إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة طافية بترعة المريوطية دائرة المركز.

انتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ تحت إشراف العقيد مصطفى زيدان مفتش فرقة الجنوب وعثر على جثـ ـة سائق "يوسف" يبلغ من العمر 14 سنة، به آثار خنق بالرقبة واختفاء مركبة "توك توك" قيادته في إشارة إلى أن القتـ ـل بدافع السرقة.

خطة بحث محكمة أعدها المقدم مصطفى رشوان رئيس مباحث أبو النمرس تركزت على تتبع خط سير المجني عليه وآخر مشاهدة له مع رصد أي خلافات بينه وبين آخرين ترقى للقتـ ـل.

في أقل من 6 ساعات توصلت جهود ضباط المباحث إلى تورط ابن خال المجني عليه "20 سنة" في الواقعة مُستعينًا بآخر يبلغ من العمر 34 سنة.

بتقنين الإجراءات تمكن الرائد أحمد حسانين والنقيب محمد مجدي معاوني المباحث من ضبط المتهمين وإعادة التوك توك قبل بيعه.

نقلت الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وأخطر اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة بالواقعة.