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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حوادث

بعد إغلاقها ليلة الوقفة.. إعادة فتح «60 ديسكو وملهى ليلي» في الجيزة

صدى البلد

تعيد اليوم 60 منشأة سياحية بالجيزة فتح أبوابها بعد تنفيذها قرار إغلاق الملاهي الليلية ليلة وقفة عرفات. 

وضمت عددًا من صالات الديسكو والكازينو والملاهي الليلية والبارات في مناطق الهرم والدقي والعجوزة وكازينو عش البلبل بطريق مصر اسكندرية الصحراوي بأكتوبر.

ونبهت امس القيادات الأمنية علي مالكي المنشآت بعدم مخالفة القرار لعدم التعرض للمساءلة القانونية حيث يأتى القرار ضمن لوائح رخصة وزارة السياحة بعدم فتح أو تشغيل الملاهى أو المحلات التى تقدم الخمور فى المناسبات الدينية، وتتم معاقبة المخالفين وإحالتهم إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية، مع تكثيف وتشديد الإجراءات الأمنية فى المناطق والمزارات الدينية. 

وقاد مدير ادارة مكافحة آداب الجيزة حملات تنفيذ قرارات الإغلاق والتنبيه علي مديري الملاهي والبارات وصالات الديسكو بأنحاء المحافظة بتنفيذ القرار وعدم مخالفته وتوزيع المنشور بالإجراءات التي يجب اتباعها والتي تتضمن إغلاق جميع الملاهي والنوادي الليلية وصالات الديسكو والبارات في الفنادق السياحية كافة باستثناء البارات في فنادق الخمس نجوم، على أن تكون غير مكشوفة، وذلك خلال ليلة وقفة عيد الأضحى. 

وتتضمن الحملات التأكد من عدم تقديم المشروبات الروحية في الفنادق المصنفة من فئة النجمتين والنجمة الواحدة والفنادق الشعبية كافة والمخيمات السياحية في مرافقها الداخلية والخارجية كافة.

ويحظر علي صاحب المنشأة السياحية الالتزام بعدم عرض  المواد المخلة بالآداب العامة، والتي تخدش الحياء العام وتقع تحت طائلة المسئولية القانونية والإدارية والالتزام بعدم إزعاج المجاورين من خلال استخدام مكبرات الصوت في الساحات المكشوفة.

ويمنع تقديم المشروبات الروحية في المطاعم المصنفة سياحيًا من فئة النجمتين والنجمة الواحدة خلال شهر رمضان المبارك والمناسبات الدينية الإسلامية.

وفي حال تم ضبط أي مخالفة فسيتم إغلاق المنشأة السياحية أو المرفق المخالف فورًا لمدة شهرين متتاليين من قبل المحافظ المختص وإعلام وزارة السياحة والآثار بذلك وتقتصر متابعة تنفيذ التعليمات من قبل وزارة الداخلية، ووزارة السياحة والآثار.

وشرحت مصادر إلي أن مباحث الآداب وشرطة السياحة والآثار تتولي القيام بعمل حملات مكبرة للتفتيش علي الملاهي الليلية والبارات وصالات الديسكو للتاكد من تنفيذها القرار وتتولي مباحث الفنادق متابعة الفنادق الكبري بالتنسيق مع شرطة آداب السياحة للتأكد من عدم تقديمها الخمور فيما يتم طوال شن حملات علي الكافيهات لضبط المخالفات مثال تقديم باند وفقرة فنية وعمل مضيفات أو مضيفين وتقديم شيشة بدون ترخيص. 

صالات الديسكو الملاهي الليلية كازينو اغلاقها ليلة الوقفة ليلة وقفة عرفات

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