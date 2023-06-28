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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إيمان عبد الغني: نفسي أسمع صوتي بالذكاء الاصطناعي

إيمان عبد الغني
إيمان عبد الغني

حلت المطربة إيمان عبد الغني ضيفة على الإعلامية لميس الحديدي في برنامج " كلمة أخيرة " المذاع على قناة " أون".

 

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إيمان عبد الغني: بغني لأم كلثوم وعمري 4 سنوات

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لميس الحديدي تغني البخت لويجز على الهواء.. فيديو

وقالت إيمان عبد الغني، :"  نفسي أسمع صوتي بالذكاء الاصطناعي لكنني أشعر أن هذا الأمر يفقد الصوت الروح ".

 

 وأضافت إيمان عبد الغني :"  الفنان عمرو مصطفى  قدم فكرة عبقرية لاستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي وعمرو مصطفى لديه جملة لحنية مميزة ".

 

 وأضافت إيمان عبد الغني :" سأستمر طوال حياتي تغني لأم كلثوم ونجاة وفايزة أحمد، وأتمنى ان يكون لي أغاني خاصة بي ".

 

 وتابعت إيمان عبد الغني :"  أقول لجمهوري أنني أعمل حاليا على أغان خاصة بي، وقريبا سأتعاقد على أغنية مع أكبر شركات الإنتاج في العالم العربي ".

إيمان عبد الغني إيمان كلمة أخيرة لميس اخبار التوك شو

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