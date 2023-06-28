حلت المطربة إيمان عبد الغني ضيفة على الإعلامية لميس الحديدي في برنامج " كلمة أخيرة " المذاع على قناة " أون".

وقالت إيمان عبد الغني، :" نفسي أسمع صوتي بالذكاء الاصطناعي لكنني أشعر أن هذا الأمر يفقد الصوت الروح ".

وأضافت إيمان عبد الغني :" الفنان عمرو مصطفى قدم فكرة عبقرية لاستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي وعمرو مصطفى لديه جملة لحنية مميزة ".

وأضافت إيمان عبد الغني :" سأستمر طوال حياتي تغني لأم كلثوم ونجاة وفايزة أحمد، وأتمنى ان يكون لي أغاني خاصة بي ".

وتابعت إيمان عبد الغني :" أقول لجمهوري أنني أعمل حاليا على أغان خاصة بي، وقريبا سأتعاقد على أغنية مع أكبر شركات الإنتاج في العالم العربي ".