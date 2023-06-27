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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لميس الحديدي تغني البخت لويجز على الهواء.. فيديو

لميس الحديدي
لميس الحديدي

حلت المطربة إيمان عبد الغني ضيفة على الإعلامية لميس الحديدي في برنامج " كلمة أخيرة " المذاع على قناة " أون".

 

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وقامت الإعلامية لميس الحديدي بغناء أغنية البخت لـ ويجز مع إيمان عبد الغني على الهواء.

 

 وأضافت إيمان عبد الغني: " أنا بسمع أغاني حديثة وبحب أنغام وشيرين عبد الوهاب ومصر فيها أصوات عظيمة جدا"، مضيفة:" انا بحب اغنية شنطة سفر لأنغام".

 

 وأكملت إيمان عبد الغني: "أنا بحب ويجز وبسمع أغاني لويجز ومنها البخت، ولديه قصة يرويها في الأغاني الخاصة به".

 

وقالت إيمان عبد الغني،: "قبل كل حفلة ليا بكون مرعوبة ومتوترة بشكل كبير لكن مع الخبرة أستطيع تجاوز هذا الأمر".

لميس لميس الحديدي إيمان عبد الغني ويجز اخبار التوك شو

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