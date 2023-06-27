لميس الحديدي تغني البخت لويجز على الهواء.. فيديو

حلت المطربة إيمان عبد الغني ضيفة على الإعلامية لميس الحديدي في برنامج " كلمة أخيرة " المذاع على قناة " أون".

وقامت الإعلامية لميس الحديدي بغناء أغنية البخت لـ ويجز مع إيمان عبد الغني على الهواء.

وأضافت إيمان عبد الغني: " أنا بسمع أغاني حديثة وبحب أنغام وشيرين عبد الوهاب ومصر فيها أصوات عظيمة جدا"، مضيفة:" انا بحب اغنية شنطة سفر لأنغام".

وأكملت إيمان عبد الغني: "أنا بحب ويجز وبسمع أغاني لويجز ومنها البخت، ولديه قصة يرويها في الأغاني الخاصة به".

وقالت إيمان عبد الغني،: "قبل كل حفلة ليا بكون مرعوبة ومتوترة بشكل كبير لكن مع الخبرة أستطيع تجاوز هذا الأمر".