إيمان عبد الغني: بغني لأم كلثوم وعمري 4 سنوات

حلت المطربة إيمان عبد الغني ضيفة على الإعلامية لميس الحديدي في برنامج " كلمة أخيرة " المذاع على قناة " أون".

وقالت إيمان عبد الغني: " قبل كل حفلة ليا بكون مرعوبة ومتوترة بشكل كبير لكن مع الخبرة استطيع تجاوز هذا الأمر".

وأضافت إيمان عبد الغني: "أنا بغني لأم كلثوم منذ أن كان عمري 4 سنوات، وأمي هي من اكتشفت موهبتي في الغناء ووالدتي كان صوتها حلو مثل صوت ليلى مراد ".

واكملت إيمان عبد الغني: "أنا من محافظة دمياط وكنت بشارك في مسابقات واحتفالات المدرسة واحتفالات ومسابقات وزارة التربية والتعليم ووزارة الشباب والرياضة ".

وأردفت: "دخلت الأوبرا مع المايسترو سليم سحاب عندما كان عمري 17 سنة".