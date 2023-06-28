عندي 3 أولاد.. إيمان عبد الغني: تزوجت عندما كان عمري 17 سنة

حلت المطربة إيمان عبد الغني ضيفة على الإعلامية لميس الحديدي في برنامج " كلمة أخيرة " المذاع على قناة " أون".

وقالت إيمان عبد الغني، :" بحب كافة أغاني ام كلثوم ، ومن يقوم بالغناء لأم كلثوم يكون أي لون غنائي آخر سهل بالنسبة له ".

وأضافت إيمان عبد الغني :" أغاني أسمهان وليلى مراد صعبة وبها تفاصيل كثيرة مثل أغاني أم كلثوم".

وعن حياتها الشخصية قالت إيمان عبد الغني :" أنا متزوجة وعندي 3 أبناء وأصواتهم جميلة مثلي، وتزوجت عندما كان عمري 17 سنة ".

وتابعت إيمان عبد الغني :" أنا اصغر واحدة اتجوزت في العائلة وكنت بقول إني هعيش للفن لكني تزوجت مبكرا عندما أتى النصيب ".