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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نيقولا معوض ضيف إيمان الحصري في عيد الأضحى .. صور

نيقولا معوض
نيقولا معوض

يستضيف الاعلامية إيمان الحصري الفنان اللبناني نيقولا معوض في حلقة تعرض خلال عيد الاضحي المبارك ، ضمن حلقات برنامج مساء dmc . 


ومن المقرر أن يكشف نيقولا معوض العديد من الأسرار حول حياته الفنية والشخصية ، والنجاحات التي حققها في مصر ولبنان ، كما يكشف عن أعماله الدرامية المقبلة . 

نيقولا معوض 
نيقولا معوض 
نيقولا معوض 

وانضم الفنان نيقولا معوض، إلى أبطال مسلسل "الحشاشين" مع النجم كريم عبد العزيز، والمقرّر عرضه فى موسم رمضان 2024، من إخراج بيتر ميمى، وإنتاج سينرجي.

ويقدم نيقولا معوض، شخصية "عمر الخيام" ضمن احداث المسلسل المنتظر عرضه في رمضان المقبل.

مسلسل "الحشاشين" سيناريو وحوار عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة كريم عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، شريف سلامة، ميرنا نور الدين، أحمد كشك، محمد علاء جمايكا، أمير المصرى، سوزان نجم الدين، ياسر على ماهر، وغيرهم.

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يذكر أن حضر النجم نيقولا معوض العرض الخاص لفيلمه العالمي الأمريكي His Only Son والذي أقيم في الولايات المتحدة الأميركية بحضور فريق عمل الفيلم ومخرجه ديفيد هيلينج وذلك قبل طرحه في 2600 صالة عرض بأمريكا، و صالات عرض مختلفة في استراليا ، كندا ، نيوزلاندا، على أن ينطلق الفيلم بدور العرض اللبنانية يوم 6 إبريل، وظهر النجم نيقولا معوض ببدلة وردية اللون من تصميم مؤمن عوض.

ويعتبر نيقولا معوض أول ممثل لبناني يلعب دور بطولة رئيسية في فيلم هوليودي، وقد تم اختياره من بين 1700 ممثل من جنسيات مختلفة، ويشارك نيقولا في بطولة الفيلم سارة سيد، دانيال داسيلفا، إيان ماسكوفتز، وهو من سيناريو إخراج ديفيد هيلينج.

وانطلق مؤخرًا لنيقولا معوض مسلسل الثمن ليتصدر تريند منصة شاهد وينال إشادة جماهيرية، ويعتبر المسلسل هو النسخة العربية من المسلسل التركي الشهير ويبقى الحب، والذي انطلق لأول مرة عام 2006، وحقق نجاحات ومعدل مشاهدات عالية على التليفزيون العربي.

ويقوم نيقولا معوض بشخصية كرم، ويُشاركه في بطولة المسلسل النجوم باسل الخياط، رزان جمال، وهو للمخرج فكرت قاضي، كما انتهى مؤخرًا من تصوير مشاهده في مسلسل دهب مع النجم الأميركي جيمس فرانكو والذي سيعرض خلال عام 2023.

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