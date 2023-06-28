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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جولة تفقدية لرئيس مدينة العريش على موقف السيارات

رئيس مدينة العريش
رئيس مدينة العريش يتابع موقف السيارات

تفقد رئيس مركز ومدينة العريش شمال سيناء،  اللواء أسامة أحمد عفش  بالميادين العامة والشوارع الرئيسية وبرفقته مدير تحسين البيئة وذلك للاطمئنان علي حالة النظافة داخل المدينة وانتظام رفع القمامة في مواعيدها ، كما تم  المرور  على موقف سيارات الأقاليم والاطمئنان علي أنتظام حركة سفر سيارات أجرة الأقاليم .

 

وأكد رئيس المدينة ، على رفع درجة الاستعداد بغرفة العمليات بالمجلس برئاسة سكرتير عام المجلس.، و أن غرفة العمليات والأزمات تعمل بكافة طاقتها لمتابعة الأعمال بمدينة العريش وخاصة شكاوى المواطنين والتي يتم تلقيها علي هاتف رقم (٣٣٦٠٠٥٠) ..حيث تتم متابعة حملات النظافة بالمناطق الخدمية والتواصل مع غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام أولا بأول.

كما تم تجهيز المنتزهات داخل المدينة وكورنيش العريش على شاطئ البحر وتواجد سيارات الإسعاف على الشاطئ وبجوار الحدائق .


حالات مرضية :

 

وطالب  برفع درجة الاستعداد بالإدارة الصحية والمراكز الحضرية الصحية ومستشفيات المدينة وجاهزيتها لاستقبال أي حالات مرضية طارئة.


وأشار إلى استمرار العمل بالمبادرة الرئاسية ١٠٠ يوم صحة من أجل صحة أفضل لجميع أهالي العريش خلال فترة أجازة العيد والتي تقدم خدماتها الصحيه للمواطنين من المراكز الصحية في جميع مناطق واحياء مدينة العريش.

كما توجد سيارة متنقلة في ميدان المالح،  وسيارة أخرى على شاطئ البحر بجوار فندق قويدر، على أن  تتم عمليات الكشف والتحليل بالمجان ومواعيد العمل من الساعة ٩ صباح الي ٩ مساء .
 

وكلف إدارة المتابعة بمتابعة انتظام عمل النوبتجيات خاصة خدمات المناطق والحدائق والميادين استعدادا لاستقبال الوفود من المتنزهين خلال أيام العيد واستمرار أعمال شركة النظافة ورفع تراكمات القمامة أولا بأول طوال أيام العيد .
 

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العريش جولة تفقدية موقف السيارات النظافة

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