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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وفد الكنيسة يهنئ محافظ شمال سيناء بمناسبة عيد الأضحى المبارك

وفد الكنيسة يقدم
وفد الكنيسة يقدم التهنئة لمحافظ شمال سيناء

استقبل اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، في مكتبه، وفد مطرانية شمال سيناء برئاسة الأنبا قزمان أسقف سيناء الشمالية، القس غبريال إبراهيم نائب الأسقف، حيث قدم الوفد التهنئة باسمه وباسم قيادات وأبناء الكنيسة بشمال سيناء، إلى المحافظ وقيادات وأهالي المحافظة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
وأكد الأنبا قزمان، أسقف سيناء الشمالية، على علاقات الود والمحبة بين الشعب المصري بمسيحيه ومسلميه، مشيرا إلى أن كل من الدين الاسلامى والمسيحي يحتفلان بالمناسبات الدينية ويشاركان بعضهم البعض في كافة المناسبات.

 

الروابط القوية:


بدوره، أكد المحافظ، على الروابط القوية والعلاقات الأخوية التي تجمع بين أبناء مصر عامة ومحافظة شمال سيناء خاصة، وهو الذي يظهر في المناسبات والأعياد الدينية والوطنية المختلفة.
وأشار المحافظ إلى أن الإنجازات والمشروعات التنموية التي تنفذ في مختلف محافظات الجمهورية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تتم بأيدي المصريين سواء مسلمين أو مسيحيين، فالجميع يعمل من اجل رفعة هذا الوطن.

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