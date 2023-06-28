ابن المطربة إيمان عبد الغني يشاركها بالعزف على الكمانجا.. فيديو

حلت المطربة إيمان عبد الغني ضيفة على الإعلامية لميس الحديدي في برنامج " كلمة أخيرة " المذاع على قناة " أون".

وشارك ابن الفنانة والمطربة إيمان عبد الغني، والدته بالعزف على الكمنجة على الهواء، وأبدع في عزف العديد من المقطوعات الموسيقية.

وقالت إيمان عبد الغني: "أنا بغني لأم كلثوم منذ أن كان عمري 4 سنوات، وأمي هي من اكتشفت موهبتي في الغناء ووالدتي كان صوتها حلو مثل صوت ليلى مراد ".

وأضافت إيمان عبد الغني :" أغاني أسمهان وليلى مراد صعبة وبها تفاصيل كثيرة مثل أغاني أم كلثوم".

وأضافت إيمان عبد الغني :" أنغام وعمرو دياب وتامر حسني لديهم ذكاء فني في إدارة أعمالهم الفنية وكيفية اختيار الأغاني الناجحة".