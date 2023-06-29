تعرف على فوائد زيت السمسم للشعر

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية العلاجية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، فوائد زيت السمسم للشعرما يلي :-

·يمنع الشيب المُبكر: إذ يمنع الشيب المُبكر للشعر، وفروة الرّأس، كما أنّه يُحافظ على لونه الطبيعي فترة أطول، كما أنه يُساعد على تغميق الشعر، ويُحافظ على صحته، وذلك بتدليك فروة الرأس، والشعر بزيت السمسم.

· يعزز نمو الشعر: إذ يُحسن من الدورة الدموية في فروة الرّأس، كما يُساعد على الشفاء من أي ضرر كيميائي، ويُغذّي بُصيلات الشعر، ويُعالج الضرر الكيميائي، وتغذية بُصيلات الشعر.

· يحمي الشعر من الأشعة فوق البنفسجية: إذ يحمي الشعر من التلف الناتج عن الأشعة فوق البنفسجية الضارة، ويُشكل طبقة واقية حول الشعرة، ويحفظ الشعر من التّأثيرات الضّارة الناتجة عن التعرض لأشعة الشمس، والتلوث.

· يساعد على علاج قمل الرأس: إذ يساعد زيت السمسم على علاج قمل الرأس، فزيت السمسم يعد مُضاداً للبكتيريا، إذ يمنع العدوى الفطرية، والبكتيرية.

·يحتوي على خصائص مُهدئة: إذ يُساعد على حبس الرطوبة داخل الشعر، وبالتالي يمنع المزيد من الضرر، ويعد زيت السمسم مُبرداً، حيث إنّ الحرارة تكون مُدمرة لبُصيلات الشعر.

· يساعد على علاج قشرة الرأس: يساعد زيت السمسم على علاج قشرة الرأس، ويخففها من فروة الرأس، كما أنّه يُساعد على منع تفاقمها، وذلك بوضع القليل من زيت السمسم على فروة الرأس قبل النوم.

·يحمي الشعر من الجفاف: إذ يرطب الشعر، ويحميه من الجفاف، كما أنّه يعطيه لمعاناً، ويجعله أكثر نضارة. يُجدد الشعر التالف: إذ يجدد الشعر التالف عن طريق تغذية فروة الرأس من الجذور، لاحتوائه على خصائص عاليةِ الاختراق.

·يقاوم تساقط الشعر الناجم عن التوتر: فالتوتر والإجهاد هما سببان رئيسان لتساقط الشعر، وزيت السمسم يُساعد على تخفيف التوتر، وبالتالي يلعب دوراً مهماً في مكافحة تساقط الشعر؛ لاحتوائه على خصائص مُبردة.