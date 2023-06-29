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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

في ثاني أيام عيد الأضحى..

رصد وإزالة 5 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية بالمنوفية

إزالة التعديات في
إزالة التعديات في المنوفية

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، على أن الأجهزة التنفيذية تواصل جهودها المكثفة في تكثيف حملات الإزالة المكبرة للتعديات المخالفة علي الأراضي الزراعية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، مشيراً إلى أننا مستمرون فى التعامل بكل حزم مع كافة المخالفات فى المهد واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال المعتدين حفاظا على الرقعة الزراعية لما تمثله من أمن قومي وغذائي للمواطنين  .

وقال المهندس محمد التركاوى، وكيل وزارة الزراعة، إنه تم اليوم الخميس ثانى أيام عيد الأضحى، تنفيذ إزالة فورية لـ 5 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية بمساحة إجمالية (3 قيراط و20 سهم) بمراكز تلا ومنوف وقويسنا عبارة عن مباني بالطوب الأحمر والأسمنت وفرشة خرسانية، مؤكدا على استمرار إدارة حماية الأراضي وبالتنسيق التام مع الوحدات المحلية بالتواجد الميداني ورصد أية تعديات على الأراضي الزراعية وإزالتها فوراً ، مع الإستمرار فى تفعيل تحرير محاضر التبوير والإلتزام بتطبيق كافة القرارات الوزارية المنظمة فى هذا الشأن تنفيذا لتوجيهات محافظ المنوفية .

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محافظ المنوفية: إزالة فورية لحالات التعدى المخالفة بمراكز أشمون وقويسنا وتلا


ومن جانبه شدد محافظ المنوفية على رؤساء المراكز والمدن وبالتعاون الكامل مع مديرية الزراعة بتكثيف المرور الميداني والدورى على كافة الأحواض بنطاق المحافظة لاكتشاف أية حالات تعدى جديدة لضمان التعامل الفوري معها ،  مؤكداً أنه لن يتهاون في محاسبة أي مسئول يتقاعس عن تنفيذ واجبه الوظيفي حفاظاً على حقوق و مقدرات الأجيال القادمة   .

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