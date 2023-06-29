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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ثاني أيام العيد.. وفاة شاب أثناء لعب كرة القدم مع زملائه بالغربية

المتوفي برفقه ابنائه
المتوفي برفقه ابنائه

سادت حالة من الحزن والوجيعة بين الأسر والعائلات بقرية كفر الاخشاب بمركز كفر الزيات محافظة الغربية اليوم عقب نبأ وفاة  شاب في نهاية العقد الرابع من عمره إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة أثناء لعبه لكرة القدم مع زملائه احتفالا بعيد الأضحى المبارك، الأمر الذي ترك حالة من الصدمة والذهول لأهالي قريته.

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وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الضحية إلي  مستشفى الطوارئ الجامعي بطنطا لمحاولة إنقاذه وإجراء تنفس صناعي وإنعاش للقلب، إلا أنه كان قد فارق الحياة .

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وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزة الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من  الرائد محمد تعلب رئيس نقطة مستشفى الطوارئ الجامعي بطنطا يفيد بوصول الشاب جمال  فودة 37 سنة ويعمل “أمن إداري” بأحد المستشفيات بمدينة طنطا، ومقيم بقرية كفر الاخشاب التابعة لمركز كفر الزيات إلى المستشفى متوفى، وتم إجراء محاولات لإنعاش قلبه إلا أنه كان قد توفي بأزمة قلبية وهبوط حاد في الدورة الدموية.

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وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بتشريح الجثة وتسليمها إلى ذويها .

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