وصفات طبيعية لعلاج عسر الهضم بعد الإفراط في تناول اللحوم

الإفراط في تناول اللحوم خلال إجازة عيد الأضحى، تسبب أضرار صحية كثيرة من اهمها عسر الهضم، ويصاحبها آلام مزعجة في البطن والانتفاخ ، وعدم الراحة ، مما يسبب أضرارا نفسية بسبب عدم الاستمتاع بإجازة العيد، لذلك نقدم تقريرا عن أهم الوصفات الطبيعية للتخلص من عسر الهضم أثناء إجازة عيد الأضحي التي قد تحدث بسبب تناول اللحوم بشكل مفرط وفقا لموقع HealthDayNews.

وصفات طبيعية للتخلص من عسر الهضم

الشاي بالنعناع

يساعد شاي النعناع على تهدئة المعدة، وذلك نظرًا لتأثيره المضاد للتشنجات، ما يخفف من مشكلات الجهاز الهضمي الصحية، مثل الغثيان وعسر الهضم، لذا من الأفضل تناول كوب من شاي النعناع بعد الوجبات لتهدئة المعدة بسرعة، أو تناول حلوى النعناع أو النعناع الطازج بعد تناول الطعام مباشرًة.



بذور الشمر

تحتوي بذور الشمر على مركبات هامة قد يساعد بعضها على مقاومة التشنجات وتحفيز استرخاء البطانة العضلية للقناة الهضمية، لذا قد يساعد استهلاك بذور الشمر عن طريق الفم على مقاومة عسر الهضم وتخفيف حدة بعض الأعراض التي قد ترافقه، مثل: الغثيان، والنفخة، وتشنجات وألم البطن.



القرفة

قد تساعد القرفة على مقاومة عسر الهضم نظرًا لاحتوائها على مضادات أكسدة هامة، وهي مواد قد تساعد على تحسين الهضم، ومقاومة تلف وتهيج القناة الهضمية لذلك قد تساعد القرفة على تخفيف حدة بعض أعراض عسر الهضم



الزبادي

الزبادي يحتوي على سلسلة من البكتيريا الطبيعية التي تعرف بالبروبيوتيك التي تتجمع بالأمعاء لتساعد في تحلل الطعام.

عرق السوس

قد يسهم عرق السوس في تخفيف حدة أعراض عسر الهضم، ويقضي علي بعض مشكلات الجهاز الهضمي الأخرى، مثل: التهاب المعدة، والقرحة الهضمية ،نظرا لتواجد مواد في عرق السوس قد تسهم في تخفيف حدة التهابات القناة الهضمية والتشنجات العضلية، وهي مشكلات ترتبط بعسر الهضم.

الكراوية

استخدام الكراوي عن طريق تدليك البطن بزيت الكراوية.

الخردل

يمكن تناول ملعقة صغيرة من الخردل أو يمكن خلط ملعقة من مسحوق بذور الخردل مع الماء ومن ثم شرب الخليط الناتج.

الزنجبيل

يمكن تناول حلوى الزنجبيل أو شرب منقوع الزنجبيل كما يمكن مضغ العلكة، وشرب شاي القرنفل، وشرب شاي الكمون

خل التفاح

تناول ملعقة أو ملعقتين صغيرتين من خل التفاح في الماء يمكن أن يساعد في التخلص من عسر الهضم بسرعة.



لأن خل التفاح حمضي بشكل طبيعي ، يمكن أن يساعد في تحفيز إنتاج الجسم وإفراز حمض المعدة.

مع وجود المزيد من الأحماض في معدتك ، يمكن لجسمك هضم طعامك بشكل أسرع ، مما قد يساعد في تخفيف الانزعاج والانتفاخ والحموضة المصاحبة لعسر الهضم.