النشرة الدينية .. 50 دعوة لا ترد في وداع يوم القر .. والأزهر يدين جريمة حرق المصحف

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار والفتاوى والقضايا التي تهم المسلمين ويسألون عنها في حياتهم اليومية نبرز أهمها في النشرة الدينية.
دعاء يوم القر.. 50 دعوة لا ترد بين العصر والمغرب رددها لا تبخل على نفسك
عنصرية مرفوضة وكراهية.. حكماء المسلمين: حرق المصحف ترويج للتطرف ضد المقدسات الدينية
أعمال الحج في أيام التشريق ووقت رمي الجمرات الثلاث
المفتي مهنئا الرئيس السيسي بثورة 30 يونيو: جاءت استجابة طبيعية لإرادة الشعب
الأوقاف تطلق مبادرة لغة القرآن الكريم لتعلم العربية ورفع كفاءة المتحدثين بها