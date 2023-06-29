المفتي مهنئا الرئيس السيسي بثورة 30 يونيو: جاءت استجابة طبيعية لإرادة الشعب

تقدم الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، بخالص وأصدق التهاني القلبية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجموع الشعب العظيم بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو.

وقال مفتي الجمهورية في كلمته، اليوم، بمناسبة الاحتفال بالذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو، "نتقدم بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وللشعب المصري العظيم، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، وأدعو جموع الشعب المصري إلى المحافظة على روح الثورة العظيمة، والتكاتف خلف قيادته الحكيمة، وقواته المسلحة الباسلة، ومؤسساته الوطنية الرشيدة، والإصرار والعمل والإنتاج، من أجل رفعة وطننا الغالي، وتحقيق التنمية الشاملة في جميع المجالات لتحقيق المزيد من التنمية والاستقرار والازدهار في مختلف ربوع وطننا الغالي مصر".

وأوضح مفتي الجمهورية أن التحلي بروح ثورة 30 يونيو، ووضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار من أهم المبادئ التي يجب التمسك بها في حربنا لاقتلاع جذور الإرهاب والتطرف وقوى الشر، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصرنا الغالية وقائدها وشعبها العظيم وخير أجناد الأرض من كل مكروه وسوء.

وأكد مفتي الجمهورية أن ثورة 30 يونيو جاءت استجابة طبيعية لإرادة الشعب المصري العظيم الذي رفض الخضوع لتهديدات جماعات التطرف والإرهاب وجعل مصلحة الوطن والحفاظ على مقدراته فوق كل اعتبار.

ودعا مفتي الجمهورية في كلمته جموع الشعب المصري إلى وحدة الصف والهدف والتكاتف التام خلف قيادته السياسية الحكيمة في مواجهة جماعات التطرف والإرهاب لمواجهة التحديات التي تواجه الوطن، والعبور بمصرنا الغالية إلى بر الأمان وتحقيق المزيد من الاستقرار والتنمية.

وأشار فضيلة المفتي إلى أن مصرنا الغالية لا تزال تنتظر من أبنائها المزيد من العمل والاجتهاد للإرتقاء بالوطن حتى يحتل مكانته اللائقة بين الأمم والشعوب، سائلًا المولى -عز وجل- أن يديم على مصرنا الغالية نعمة الأمن والازدهار والاستقرار والرخاء.