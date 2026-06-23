الدولار وصل كام؟..أسعار العملات اليوم في البنوك

يستعرض موقع صدى البلد، أسعار العملات اليوم الثلاثاء 23 يونيو ، وسعر الدولار الآن بعد انخفاضه وسعر الدينار الكويتي وسعر الريال السعودي، باعتبار أن هذه العملات هي الأكثر بحثا وطلبا وتداولا.

سعر الدولار فى البنك المركزي المصري

- 49.74 جنيه للشراء.

- 49.88 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري

- 49.77 جنيه للشراء.

- 49.87 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

- 49.77 جنيه للشراء.

- 49.87 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

- 49.77 جنيه للشراء.

- 49.87 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجاري الدولي CIB

- 49.75 جنيه للشراء.

- 49.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك المصرف المتحد

- 4.77 جنيه للشراء.

- 49.87 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك المصرى الخليجى

- 49.77 جنيه للشراء.

- 49.87 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 23 يونيو 2026

- البنك المركزي المصري: شراء 13.24 جنيه، وبيع 13.28 جنيه.

- البنك الأهلي المصري: شراء 13.22 جنيه، وبيع 13.29 جنيه.

- بنك مصر: شراء 13.22 جنيه، وبيع 13.29 جنيه.

- بنك الإسكندرية: شراء 13.18 جنيه، وبيع 13.27 جنيه.

- بنك قناة السويس: شراء 13.20 جنيه، وبيع 13.29 جنيه.

- المصرف العربي الدولي: شراء 13.25 جنيه، وبيع 13.29 جنيه.

- البنك الأهلي الكويتي: شراء 13.24 جنيه، وبيع 13.27 جنيه.

- بنك التنمية الصناعية: شراء 13.12 جنيه، وبيع 13.36 جنيه.

- بنك فيصل الإسلامي: شراء 13.21 جنيه، وبيع 13.27 جنيه.

- البنك العربي الأفريقي الدولي: شراء 13.14 جنيه، وبيع 13.32 جنيه.

- مصرف أبوظبي الإسلامي: شراء 13.25 جنيه، وبيع 13.28 جنيه.

- بنك نكست: شراء 13.23 جنيه، وبيع 13.27 جنيه.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 13.24 جنيه للشراء، و13.28 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي

وصل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي اليوم إلى 13.24 جنيه للشراء، و13.27 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك نكست

بلغ سعر الريال السعودي في بنك نكست نحو 13.22 جنيه للشراء، و13.27 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

بينما سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 13.22 جنيه للشراء، و13.28 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

حقق سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر نحو 13.22 جنيه للشراء، و13.28 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي

بلغ سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي نحو 13.24 جنيه للشراء، و13.28 جنيه للبيع.