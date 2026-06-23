أقل من 50 جنيها .. ارتفاع طفيف في سعر الدولار اليوم

ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 23-6-2026، لكنه ما زال يتحرك دون مستوى 50 جنيهًا في أغلب البنوك العاملة بالسوق المصرفية المصرية، بعد موجة تراجع كبيرة شهدها خلال الأيام الماضية.

وكان الدولار قد تجاوز مستوى 53 جنيهًا خلال شهر مايو الماضي في بعض التعاملات، قبل أن يتراجع تدريجيًا ليفقد أكثر من 3 جنيهات من قيمته، ليسجل حاليًا نحو 49.87 جنيهًا للبيع في عدد من البنوك الكبرى، ما يعكس استمرار استقرار سوق الصرف رغم الارتفاعات المحدودة الأخيرة.

ويبلغ الفارق بين أعلى مستوى تجاوز 53 جنيهًا في مايو وسعره الحالي نحو 3.13 جنيه تقريبًا، ليظل الدولار بعيدًا عن قمته الأخيرة رغم تحركاته الصعودية المحدودة.

سعر الدولار اليوم في البنوك

بنك مصر: 49.77 جنيه للشراء - 49.87 جنيه للبيع

البنك الأهلي المصري: 49.77 جنيه للشراء - 49.87 جنيه للبيع

المصرف العربي الدولي: 49.77 جنيه للشراء - 49.87 جنيه للبيع

بنك الإسكندرية: 49.77 جنيه للشراء - 49.87 جنيه للبيع

البنك العقاري المصري العربي: 49.77 جنيه للشراء - 49.87 جنيه للبيع

QNB الأهلي: 49.76 جنيه للشراء - 49.86 جنيه للبيع

HSBC: 49.75 جنيه للشراء - 49.84 جنيه للبيع

كريدي أجريكول: 49.75 جنيه للشراء - 49.85 جنيه للبيع

بنك البركة: 49.75 جنيه للشراء - 49.85 جنيه للبيع

البنك التجاري الدولي CIB: 49.75 جنيه للشراء - 49.85 جنيه للبيع

بنك الكويت الوطني NBK: 49.75 جنيه للشراء - 49.85 جنيه للبيع

بنك قناة السويس: 49.75 جنيه للشراء - 49.85 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

49.74 جنيه للشراء

49.88 جنيه للبيع

ويترقب المتعاملون في سوق الصرف تحركات الدولار خلال الفترة المقبلة، خاصة مع استمرار المتغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية التي تؤثر على حركة العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري.