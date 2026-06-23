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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

هشام حنفي: الفوز على نيوزيلندا تاريخي.. وتعليمات حسام حسن صنعت الفارق

منتخب مصر
منتخب مصر
منار نور

أشاد هشام حنفي، نجم النادي الأهلي السابق، بأداء منتخب مصر عقب فوزه على نيوزيلندا وتصدره مجموعته في بطولة كأس العالم، مؤكدًا أن الانتصار سيظل محطة مهمة في تاريخ الكرة المصرية.

وقال حنفي، خلال ظهوره في برنامج «ستاد المحور» مع الإعلامي خالد الغندور، إن تعليمات المدير الفني حسام حسن بين شوطي المباراة كان لها دور كبير في تغيير شكل الأداء، ما ساهم في ظهور المنتخب بصورة مميزة خلال الشوط الثاني وتحقيق الفوز.

وأضاف أن المنتخب قدم شوطًا ثانيًا استثنائيًا، وكان بإمكانه الخروج بنتيجة أكبر من ثلاثة أهداف، مشيرًا إلى أن محمد صلاح يظل عنصرًا مؤثرًا داخل الفريق، وأن تألقه يمنح زملاءه الثقة والهدوء داخل الملعب، فضلًا عن مكانته الكبيرة على الساحة العالمية.

وتحدث حنفي عن الفرصة التي أهدرها أحمد سيد «زيزو»، مؤكدًا أن التسرع كان السبب الرئيسي وراء عدم تسجيل الهدف الرابع، معربًا عن دهشته من ضياع الفرصة بهذه الطريقة.

وعن المنافس المقبل، أوضح أن منتخب إيران يمتلك أسلوب لعب منظمًا يشبه إلى حد كبير طريقة المنتخب المصري، كما يجيد تنفيذ الهجمات المرتدة والتحولات السريعة، وهو ما يتطلب استعدادًا جيدًا من جانب الفراعنة.

وأشار إلى أن جميع منتخبات المجموعة ما زالت تملك حظوظًا في التأهل، لافتًا إلى أن بلجيكا تبدو الأقرب لتحقيق الفوز على نيوزيلندا في الجولة الأخيرة، ما يجعل مواجهة إيران ذات أهمية كبيرة بالنسبة لمنتخب مصر.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على ضرورة اللعب من أجل الفوز والحفاظ على صدارة المجموعة، مشددًا على أن التأهل من المركز الأول سيمنح المنتخب أفضلية كبيرة في الأدوار المقبلة.

منتخب مصر كاس العالم نيوزيلندا

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