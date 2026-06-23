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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

بسبب خطأ شائع في تحضير الحليب.. رضيع صيني يصارع التسمم بعد استبدال الماء بهذا العصير

رضيع صيني
رضيع صيني
أسماء عبد الحفيظ

تعرض رضيع صيني يبلغ من العمر ثلاثة أشهر لحالة تسمم خطيرة استدعت نقله إلى وحدة العناية المركزة، بعدما أقدم والداه على تحضير الحليب الصناعي باستخدام عصير الخضروات بدلاً من الماء، اعتقادًا منهما أن ذلك يمنحه فوائد غذائية أكبر.

ووفقًا لما أوردته وسائل إعلام صينية، نُقل الطفل بشكل عاجل إلى مستشفى تشونغشان للنساء والأطفال في مقاطعة قوانغدونغ جنوب الصين، بعد ظهور أعراض مقلقة عليه عقب تناوله الحليب بفترة قصيرة، بحسب scmp.

أعراض خطيرة استدعت التدخل السريع

لاحظ الوالدان أن لون جسم الطفل بدأ يتحول تدريجيًا إلى اللون الأرجواني، فيما أصبح لون الفم والشفتين مائلًا إلى الأزرق البنفسجي، إضافة إلى معاناته من صعوبة واضحة في التنفس.

ومع تدهور حالته الصحية، تم نقله على الفور إلى المستشفى، حيث خضع لفحوصات طبية عاجلة لتحديد سبب هذه الأعراض المفاجئة.

الأطباء يكشفون السبب

بعد إجراء الفحوصات اللازمة، شخص الأطباء حالة الرضيع على أنها تسمم بالنتريت، وهي حالة قد تكون خطيرة للغاية لدى الأطفال الرضع بسبب عدم اكتمال نمو أجهزتهم الحيوية.

وأوضح الفريق الطبي أن عصير الخضروات الناتج عن سلق بعض أنواع الخضار لفترات طويلة قد يحتوي على مستويات مرتفعة من مادة النتريت، وهي مادة يمكن أن تسبب مشكلات صحية خطيرة عند دخولها جسم الرضيع.

وأشار الأطباء إلى أن الجهاز الهضمي والكليتين لدى الأطفال في هذا العمر لا يكونان قادرين على التعامل مع التركيزات المرتفعة من النترات والنتريت، ما يزيد من خطر حدوث التسمم.

لماذا تحول لون الطفل إلى الأزرق؟

رضيع صيني 

بحسب الأطباء، فإن مادة النتريت تؤثر على قدرة الدم على نقل الأكسجين إلى أنسجة الجسم المختلفة، ما يؤدي إلى انخفاض مستوى الأكسجين في الدم.

وتُعرف هذه الحالة طبيًا باسم "متلازمة الطفل الأزرق"، حيث يتحول لون الجلد والشفتين والأظافر إلى اللون الأزرق أو البنفسجي نتيجة نقص الأكسجين.

ولحسن الحظ، استجاب الطفل للعلاج الطبي وغادر المستشفى بعد يومين من المتابعة والرعاية المكثفة.

تحذيرات للأهالي عند تحضير الحليب الصناعي

شدد الأطباء على ضرورة الالتزام بالتعليمات الطبية الخاصة بتحضير الحليب الصناعي، مؤكدين أن الماء الدافئ النظيف هو السائل الوحيد الموصى باستخدامه لتحضير الرضعات.

كما حذروا من استبدال الماء بأي سوائل أخرى مثل:

  • عصير الخضروات.
  • عصائر الفاكهة.
  • ماء الأرز.
  • الشوربة أو المرق.
  • أي مشروبات منزلية أخرى.

وأوضحوا أن هذه الممارسات قد تعرض الرضيع لمضاعفات صحية خطيرة، خاصة خلال الأشهر الأولى من عمره.

رسالة مهمة للآباء والأمهات

دعت طبيبة الأطفال كاو تشي أولياء الأمور إلى عدم الانسياق وراء النصائح غير العلمية أو الوصفات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن ما يبدو صحيًا للكبار قد يكون ضارًا جدًا للأطفال الرضع.

وقالت إن ظهور أعراض مثل ازرقاق الشفتين أو صعوبة التنفس أو الخمول الشديد يتطلب التوجه الفوري إلى المستشفى، لأن التأخر في الحصول على الرعاية الطبية قد يعرض حياة الطفل للخطر.

وأضافت أن التغذية السليمة للرضيع يجب أن تعتمد على الرضاعة الطبيعية أو الحليب الصناعي المُحضَّر وفق الإرشادات الطبية فقط، مشددة على أن "الأطعمة الطبيعية ليست بالضرورة آمنة أو مناسبة للأطفال في مراحلهم العمرية الأولى

الحليب رضيع صيني يصارع التسمم بعد استبدال الماء بعصير الخضروات خطأ شائع في تحضير الحليب متلازمة الطفل الأزرق الحليب الصناعي عصير الخضروات مستوى الأكسجين التسمم مادة النتريت تسمم بالنتريت

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