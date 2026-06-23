قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كأس العالم 2026.. هدف قاتل للجزائر أمام الأردن عن طريق أيمن جويري
وزير التعليم يتابع امتحانات الثانوية العامة ويوجه بسرعة التعامل مع أي معوقات طارئة
نذير بن بو علي يتعادل لـ الجزائر أمام الأدرن في كأس العالم
تداول صورة مزعومة لإمتحان ايطالي الثانوية العامة فجر اليوم|والتعليم:قديمة ومفبركة
هل يجوز صيام يوم عاشوراء فقط؟.. الموقف الشرعي
رقابة قضائية موسعة على الطلاق.. ماذا يحدث خلال أول 3 سنوات من الزواج؟
ثبات محلي وعالمي.. أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 23-6-2026
امتحانات الثانوية العامة 2026|التعليم تتابع وصول أسئلة اللغة الثانية والاقتصاد والإحصاء للجان
الشوط الأول.. منتخب الأردن يتقدم على الجزائر 1-0 بكأس العالم
كأس العالم 2026.. الرشدان يتقدم لمنتخب الأردن أمام الجزائر
روسيا: العقوبات المفروضة علينا لن تؤثر على مجريات العمليات العسكرية في أوكرانيا
30دقيقة .. التعادل السلبي يسيطر على مباراة الأردن والجزائر بكأس العالم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

تحذير عالمي من E102.. ماذا تفعل مادة التارترازين في جسمك؟

تحذير عالمي من E102.. ماذا تفعل “مادة التارترازين” في جسمك؟
تحذير عالمي من E102.. ماذا تفعل “مادة التارترازين” في جسمك؟
أسماء عبد الحفيظ

أثارت مادة التارترازين (E102)، وهي صبغة غذائية صفراء تُستخدم في آلاف المنتجات الغذائية والمشروبات، جدلًا عالميًا متجددًا خلال السنوات الأخيرة، بعد تقارير علمية وتحذيرات رقابية أشارت إلى ضرورة توخي الحذر عند استهلاكها، خاصة لدى الأطفال.

وتُستخدم هذه المادة الصناعية على نطاق واسع لإضفاء اللون الأصفر الزاهي على الحلويات، المشروبات الغازية، الشيبسي، وبعض الأدوية، ما يجعلها واحدة من أكثر الإضافات الغذائية انتشارًا في العالم.

ما هي مادة E102؟

تُعرف مادة التارترازين باسمها التجاري E102 ، وهي صبغة صناعية من فئة الأصباغ الآزوية، يتم تصنيعها كيميائيًا وليست مشتقة من مصادر طبيعية.

وبحسب هيئات سلامة الغذاء الدولية، مثل هيئة سلامة الغذاء الأوروبية EFSA وهيئة الغذاء والدواء الأمريكية FDA، فإن المادة مسموح بها ضمن حدود يومية آمنة تُعرف باسم “الجرعة اليومية المقبولة”.

وتشير البيانات العلمية إلى أن هذه الجرعة تبلغ نحو 7.5 ملليجرام لكل كيلوجرام من وزن الجسم يوميًا وفق تقييمات EFSA (Eadditives).

أين توجد مادة التارترازين؟

تحذير عالمي من E102.. ماذا تفعل “مادة التارترازين” في جسمك؟   
  • تدخل E102 في العديد من المنتجات اليومية، من بينها:
  • المشروبات الغازية المنكهة بالليمون والبرتقال
  • الحلويات الجيلاتينية والملونة
  • رقائق البطاطس والوجبات الخفيفة
  • بعض أنواع الصلصات الجاهزة
  • أدوية وشراب الأطفال وبعض المكملات الغذائية
  • وتعتمد الشركات عليها بشكل كبير بسبب ثبات لونها وتكلفتها المنخفضة مقارنة بالألوان الطبيعية.

ماذا تفعل في جسم الإنسان؟

رغم اعتمادها من جهات رقابية كبرى، فإن الجدل حول التارترازين لا يزال قائمًا بسبب بعض التأثيرات المحتملة التي رُصدت في دراسات مختلفة، خصوصًا عند الأشخاص الأكثر حساسية.

وتشير أبحاث إلى أن بعض الحالات قد تعاني من:

  • تفاعلات تحسسية مثل الطفح الجلدي والحكة
  • أعراض تنفسية لدى مرضى الربو أو الحساسية
  • ارتباط محتمل بزيادة فرط الحركة وضعف التركيز لدى بعض الأطفال (دون إثبات علاقة سببية قاطعة) (Eadditives)

كما أوضحت بعض الدراسات أن مجموعة من الأصباغ الصناعية، بما فيها E102، قد ترتبط بسلوكيات فرط النشاط لدى الأطفال، وهو ما دفع الاتحاد الأوروبي إلى فرض تحذير إلزامي على المنتجات التي تحتوي عليها.

تحذير أوروبي رسمي

تفرض دول الاتحاد الأوروبي وضع عبارة على المنتجات المحتوية على التارترازين تفيد بأنه:
قد يؤثر على نشاط الأطفال وتركيزهم، وهو ما يعكس سياسة التحوط رغم عدم حظر المادة بشكل كامل.

تصريح خبير التغذية عبد الرحمن شمس

وقال خبير التغذية عبد الرحمن شمس، من خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد، إن التارترازين “ليس مادة سامة بالمعنى المباشر عند الالتزام بالحدود المسموح بها، لكنه من الإضافات التي يُنصح بتقليلها قدر الإمكان، خاصة للأطفال”.

وأوضح أن المشكلة الأساسية لا تكمن في مادة واحدة فقط، بل في “تراكم استهلاك الألوان الصناعية داخل النظام الغذائي اليومي”، مضيفًا:

الأطعمة شديدة التصنيع تحتوي على أكثر من مادة مضافة، ومع تكرار الاستهلاك قد تظهر تأثيرات غير مرغوبة لدى بعض الفئات الحساسة، لذلك الأفضل دائمًا الاتجاه للأغذية الطبيعية قدر الإمكان

وأشار إلى أن الأطفال أكثر الفئات تأثرًا بهذه الإضافات، نظرًا لاختلاف معدلات الأيض وحساسية الجهاز العصبي لديهم.

هل يجب تجنب E102 نهائيًا؟

يرى خبراء سلامة الغذاء أن التارترازين آمن في حدود الاستهلاك المسموح به، إلا أن بعض المنظمات الصحية توصي بتقليل التعرض له، خصوصًا لدى الأطفال ومرضى الحساسية والربو.

وتؤكد التوصيات الغذائية الحديثة أن الحل لا يكمن في “المنع التام”، بل في:

  • تقليل الأطعمة فائقة التصنيع
  • قراءة الملصقات الغذائية
  • الاعتماد على البدائل الطبيعية للألوان الغذائية
تحذير عالمي تحذير عالمي من E102 التارترازين ما هي مادة E102 فرط النشاط لدى الأطفال آلاف المنتجات الغذائية والمشروبات المادة الصناعية مصادر طبيعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنفيذ حكم الإعدام في نورهان خليل قاتلة والدتها ببورسعيد

تنفيذ حكم الإعدام في نورهان خليل قاتلة والدتها ببورسعيد

محمد صلاح

إعلام الاحتلال يعلق على أول انتصار لمصر في كأس العالم 2026 | شاهد

نورهان ووالدتها

الغلبانة ضحكوا عليها.. رسالة محامية فتاة بورسعيد بعد تنفيذ حكم الإعدام

مجلس النواب

بعد 4 سنوات من التطبيق.. تعديلات جديدة على قانون فصل الموظفين بسبب المخدرات تصل البرلمان

أسعار البنزين اليوم

أسعار البنزين اليوم في مصر بعد هبوط خام برنت 50 دولارًا

وائل كفوري وإليسا

صور زفاف تثير الجدل .. حقيقة زواج إليسا ووائل كفوري | تقرير

ميدو

بعد تأييد حبس نجله.. ميدو يغيب عن برنامجه بسبب أزمة صحية مفاجئة

السفير نبيل فهمي الأمين العام لجامعة الدول العربية

رسميًا .. نبيل فهمي أمينًا عامًا للجامعة العربية

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

بعد قليل.. 37 ألف طالب بالثانوية العامة يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الثانية في سوهاج

اسعاف

تعرف على أسماء مصابي حادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي في أسوان

جهود متنوعة

أخبار أسوان.. فرحة بفوز منتخب مصر ومتابعة لرصد درجات الشهادة الإعدادية

بالصور

تحذير عالمي من E102.. ماذا تفعل مادة التارترازين في جسمك؟

تحذير عالمي من E102.. ماذا تفعل “مادة التارترازين” في جسمك؟
تحذير عالمي من E102.. ماذا تفعل “مادة التارترازين” في جسمك؟
تحذير عالمي من E102.. ماذا تفعل “مادة التارترازين” في جسمك؟

لمتعة القيادة الكلاسيكية.. مازيراتي تدرس إطلاق سيارة خارقة بناقل حركة يدوي ‏

مازيراتي
مازيراتي
مازيراتي

فى عيد ميلاده.. أيمن الشيوي رحلة فنية وإدارية صنعت اسمه في المسرح والدراما

ايمن الشيوي
ايمن الشيوي
ايمن الشيوي

دراسة تحذر من مخاطر التدخين السلبي.. مادة سامة مرتبطة بمرض خطير

مخاطر التدخين السلبي وتسبب مادة الكادميوم في سرطان الدم
مخاطر التدخين السلبي وتسبب مادة الكادميوم في سرطان الدم
مخاطر التدخين السلبي وتسبب مادة الكادميوم في سرطان الدم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب : ثورة 30 يونيو .. من استعادة الدولة إلى بناء الجمهورية الجديدة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : في قمة دول السبع .. مصر ودبلوماسية حل الأزمات

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب : الفراعنة تكسب .. ما الفرق بين فوز مصر وإنجاز المغرب !

هيثم جودة

هيثم جويدة يكتب: رجل بعقل صغير.. ماذا يحدث بداخله؟

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: المذيع الافتراضي.. ثورة جديدة تعيد تشكيل مستقبل التليفزيون

المزيد