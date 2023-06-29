خصم 22 % على تابلت هواوي matepad T8 بالسعودية

تقدم شركة "هواوي" عملاق التكنولوجيا الصينية مجموعة من أروع الأجهزة الإلكترونية الموجودة في الأسواق العالمية حاليا، حتى مع القيود المفروضة عليها والعقوبات الأمريكية ما زالت تخطو الشركة بثبات وتثبت نفسها كمنافس قوي وند لا يستهان به.

من ضمن الأجهزة ميسورة التكلفة جدا التي تقدمها هو الجهاز اللوحي هواوي Huawei MatePad T8، واحدًا من أرخص الأجهزة اللوحية على الإطلاق ومع ذلك يقدم أداء سلسًا بشكل معقول، ولكنه لا يدعم خدمات جوجل.

Huawei MatePad T8

يتوفر تابلت هواوي MatePad T8 على منصة أمازون السعودية بخصم كبير 22% وهو معروض حاليا للبيع بسعر 349 ريال سعودي وذلك مع إصدار الذاكرة العشوائية وسعة التخزين 2 جيجابايت رام و 16 جيجابايت روم، الاتصال واي فاي فقط. في السطور التالية نرصد لك كافة تفاصيل الجهاز كما جاءت على موقع gsmarena التقني.

مواصفات Huawei MatePad T8

يأتي مع شاشة عرض نوعها IPS LCD مقاس 8 بوصة، دقة وضوح 800x1280 بكسل وكثافة بكسلات 189 بكسل لكل بوصة، وهو يقدم جودة HD فقط، نسبة شاشة إلى هيكل 76.7%.

يتم تشغيل التابلت بواسطة معالج من "ميدياتك" شريحة MT8768 ثماني النوى مع شريحة معالجة رسوميات جرافيك من PowerVR GE8320 مقترنة مع ذاكرة وصول عشوائي 2 جيجابايت رام و 16 جيجابايت روم من سعة التخزين يمكنك زيادتها عبر بطاقة microSDXC، نظام التشغيل أندرويد 10 مع واجهة مستخدم EMUI 10.

بالنسبة لإمكانيات التصوير، نجد في اللوحة الخلفية كاميرا فتحة عدسة واسعة بدقة 5 ميجابكسل وكاميرا سيلفي في الشاشة الأمامية بدقة 2 ميجابكسل ويحزم الجهاز بطارية مدمجة غير قابلة للإزالة سعتها 5100 مللي أمبير في الساعة.

الوزن الإجمالي للجهاز 310 جرام، مع أبعاد طول 199.7 ملم وعرض 121.1 ملم وسمك 8.6 ملم.