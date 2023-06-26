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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخيرا.. هواتف "هواوي" تحصل على 5G بهذه الطريقة

Huawei
Huawei

تعاني شركة  هواوي  عملاق التكنولوجيا الصينية، منذ سنوات من الحصار المفروض عليها بسبب العقوبات الأمريكية الصارمة، وهو ما منعها من الوصول إلى خدمات "جوجل" وأيضا من توفير شبكات الجيل الخامس الأقوى والأسرع إلى هواتفها، مما أثر عليها بالسلب، وسط سوق شرس في المنافسة والتطور باستمرار.

ووفقا لتقرير موقع gizmochina ، "هواوي" ممنوعة من بيع أجهزة 5G منذ سنوات، لكن أخيرا تمكنت العلامة التجارية من تحدي ظروفها الصعبة والقيود التي تكبل نموها وتمكنت من دفع تعزيز بعض منتجاتها باتصال 5G من خلال شراكات مع شركات أخرى.

Huawei 

وتمتلك Huawei عدة شراكات مع عدد كبير من الشركات، مثل TD Tech و Wiko و China Post. وتبيع هذه الشركات هواتف Huawei مزودة بتقنية 5G تحت علاماتها التجارية الخاصة.

ونظرًا لأن هذه الشركات مستقلة تماما عن "هواوي" ليست مملوكة لعلامة Huawei التجارية، فيمكنها بيع منتجات هواوي المزودة بالـ 5G بشكل قانوني تماما. وعلى سبيل المثال ، تبيع China Post إصدارات مدعمة بـ 5G من هواتف سلسلة Huawei Nova، ووفقًا لتسريب جديد ، ستقدم نموذجًا جديدًا قريبًا.

هناك حساب على موقع Weibo الصيني يقدم بعض الصور المسربة من هواتف "هواوي نوفا" القادمة المدعمة بالـ 5G الجديد وستكون باسم تجاري هواوي Hi Nova 11. كما يوحي الاسم ، سيكون هذا الجهاز إصدار 5G من الطراز الشهير هواوي نوفا Huawei Nova 11.

ومن المقرر أن يخلف Hi Nova 11 جهاز Hi Nova 10 موديل عام 2022 السابق عليه، لكن من غير المعروف ما إذا كان سيكون هناك إصدار أعلى في المستوى، يحمل اسم "هواوي نوفا 11 برو".

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من خلال الصور ، سيكون Hi Nova 11 متطابق تقريبًا مع Huawei Nova 11 العادي المعروف مع بعض الاستثناءات الطفيفة، فهو أولاً وقبل كل شيء ، سيقدم دعمًا لـ 5G ، وثانيًا ، من المحتمل أن يكون بلا ميزة الاتصال بالأقمار الصناعية، ولن يكون هناك زجاج واقي وهي طبقة الحماية الإضافية على الشاشة التي تحميه عند السقوط.

وبحسب الصور ، سيتوفر الهاتف بلونين على الأقل ، الأبيض والأخضر بشكل مبدئي، بينما يأتي الإصدار الأصلي بأربعة ألوان ، وتشمل ألوان الأسود والذهبي.

ووفقا للمواصفات المؤكدة التي تظهر من الصور ، سيصل Hi Nova 11 بهيكل رفيع يبلغ سمكه 6.88 ملم ، وكاميرا سيلفي أمامية بدقة 60 ميجابكسل ، وكاميرا خلفية أساسية بدقة 50 ميجابكسل ، ودعم شحن سريع بقوة 66 وات.

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