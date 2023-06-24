ماما عايزاني أتجوز أحمد عز.. صور وضعت ميريهان حسين فى مأزق

تصدرت الفنانة ميريهان حسين، ا لتريند عبر موقع جوجل بعد تصريحاتها الاخيرة قائلة: " إن والدتها تتمنى أن تتزوج من النجم أحمد عز، وليس أي شخص آخر حتى لو كان يشبهه في الشكل".

واعتادت الفنانة ميريهان حسين، على مشاركة متابعيها أحدث إطلالاتها التي تتسم بالأنوثة والاناقة في آن واحد، مماجعلها محط اهتمام متابعيها.

وتتميز الفنانة ميريهان حسين، بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتعتمد الفنانة ميريهان حسين، أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتينالسهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.

وأضافت خلال لقائها مع الإعلامية ياسمين عز ببرنامج "كلام الناس" المذاع عبر قناة MBC مصر: "ماما بتحب أحمد عز، ومين ميحبش أحمد عز النجم الكبير، وهو كمواصفات شكلية هو راجل جميل".

وتابعت: "طول الوقت ماما بتقول لازم تتجوزي أحمد عز، مش عايزة حد شبهه".

وردا على سؤال هل تلح عليها والدتها في موضوع الزواج، قالت ميرهان حسين: "هي طول الوقت عايزاني أتجوز، وشايلة الفرحة بأي حاجة لغاية جوازي".

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