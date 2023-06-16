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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

خصم 25% على جوال هواوي Nova 9 Se في السعودية

Huawei nova 9 SE
Huawei nova 9 SE

تقدم شركة "هواوي" عملاق التكنولوجيا الصينية جوالها نوفا 9 SE بمجموعة من الإمكانيات والمواصفات القوية، هو نسخة من جوال هونر 50 مع تعديلات طفيفة ومع ذلك يفتقد إلى شبكات الجيل الخامس 5G وخدمات جوجل.

ينتمي جوال هواوي نوفا 9 إلى فئة الهواتف متوسطة المدى، وينافس كلا من Redmi Note 11 و Oppo A76 و Samsung Galaxy M23 ويتوفر حاليا على منصة أمازون المملكة العربية السعودية بخصم كبير يصل إلى 25% من سعره الأصلي.

يباع جوال هواوي نوفا 9 SE بسعر 898 ريال سعودي وذلك مع مساحة تخزين 128 جيجابايت روم، في السطور التالية نرصد كل مواصفات الجهاز بالتفصيل.

Huawei nova 9 SE

مواصفات Huawei nova 9 SE

يأتي مع شاشة عرض LCD مقاس 6.7 بوصة، دقة وضوح 1080x2388 بيكسل، كثافة بيكسلات 387 بيكسل لكل بوصة، معدل تحديث الشاشة 90 هرتز، نسبة شاشة إلى هيكل 89.5%.

Huawei nova 9 SE

يتم تشغيل جوال "هواوي" بواسطة معالج من "كوالكوم" مجموعة شرائح SM6225 Snapdragon 680 بدقة تصنسع 6 نانو، ثماني النوى، بتردد ميقاتي أقصى 2.4 ججياهرتز، رشيحة معالجة رسومات الجرافيك Adreno 610 تقترن مع ذاكرة وصول عشوائي إما 6 أو 8 جيجابايت رام وسعة تخزين 128 أو 256 أو 512 جيجابايت روم، يمكن زيادتها عبر microSDXC.

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يحزم جوال هواوي نوفا بطارية مدمجة غير قابلة للإزالة سعتها 4000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن بقوة 66 وات وتصل إلى 75% من قوتها خلال 20 دقيقة فقط، نظام التشغيل أندرويد 11 وواجهة المستخدم EMUI 12 بلا خدمات من جوجل.

بالنسبة لمحبي التصوير الفوتوغرافي، يأتي الجوال بإعداد كاميرات رباعية في الخلفية، مع مستشعر رئيسي بدقة 108 ميجابيكسل فتحة عدسة واسعة وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابيكسل وكاميرا للعمق بدقة 2 ميجابيكسل وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابيكسل.

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