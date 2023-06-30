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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

عرض العيد.. خصم 30% على ساعة سامسونج Watch 5 Pro

Samsung Galaxy Watch5
Samsung Galaxy Watch5 Pro

 

تتنافس مواقع التجارة الإلكترونية على تقديم عروض مغرية وتسهيلات في عمليات الشراء في أوقات المواسم والأعياد، وبحلول عيد الأضحى قامت كل المواقع بعمل تخفيضات ضخمة للغاية على أجهزتها الذكية والإلكترونية وتعتبر عملية الشراء في هذا الوقت فرصة يجب انتهازها.

قامت إحدى منصات التجارة الرقمية بعمل تخفيض 29% على ساعة  سامسونج  جالاكسي ووتس 5 برو الذكية وهي حاليا معروضة للشراء بسعر 12475.00 جنيه مصري فقط والساعة إصدار التيتانيوم الأسود قطر 25 ملم، فس السطور التالية نرصد كافة المواصفات.

Samsung Galaxy Watch5 Pro

مواصفات Samsung Galaxy Watch5 Pro
 

تأتي ساعة  سامسونج  جالاكسي ووتش 5 بشاشة Super AMOLED مقاس 1.4 بوصة وبدقة 450x450 بيكسل، كثافة بكسلات 321 بكيل لكل بوصة، مع طبقة من الزجاج الياقوتي المقوي المضاد للكسر، الإطار من التيتانيوم.

تحزم الساعة الذكية من سامسونج بطارية مدمجة غير قابلة للإزالة سعة 590 مللي أمبير في الساعة مصنوعة من مادة ليثيوم-إيون وبقدرة على الشحن 10 وات، نظام التشغيل أندرويد Wear OS 3.5 واجهة المستخدم One UI Watch 4.5

تعمل ساعة  سامسونج  من خلال معالج Exynos W920 بدقة تصنيع 5 نانو، ثنائي النوى بتردد ميقاتي أقصى 1.18 جيجاهرتز، مع معالج رسوميات الجرافيك Mali-G68

الوزن الإجمالي للساعة 46.5 جم، مع تصنيف IP68 المقاوم للغبار والماء بعمق 50 متر، الذاكرة العشوائية 1.5 جيجابايت رام ومساحة التخزين 16 جيجابايت روم وتتميز الساعة بوجود إمكانيات رائدة في مجال قياس المعدلات الحيوية واللياقة البدنية لمرتاديها.

تمتاز سامسونج واتش 5 بالكثير من المميزات والمواصفات التي تجعلك تحرص على اقتنائها وتصبح قطعة لا غنى عنها في روتينك اليومي ومن أهم الميزات مستشعر BioActive والمكون من 3 مستشعرات خاصة بالصحة العامة للجسم، مستشعر إشارات القلب الكهربائية ومستشعر معدل ضربات القلب والثالث مستشعر لقياس نسبة الدهون في الجسم.

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يمكن أيضا لساعة سامسونج جالاكسي ووتش 5 قياس معدل ضغط الدم ومعدل تشبع الأكسجين في الدم وقياس مستوى الإجهاد، كما أنها مزودة بمستشعرات لقياس درجة حرارة الجسم من خلال تقنية الأشعة تحت الحمراء مما يجعل النتائج دقيقة.

تعمل ساعة سامسونج على التنبيه لشرب الماء عند فقدان كمية كبيرة من العرق، كما أنها مدعمة بالجيروسكوب والباروميتر ومقياس تسارع.

سامسونج Watch 5 Pro Samsung افضل ساعات ذكية ساعات عيد عيد الأضحى

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