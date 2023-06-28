مفاجأة لعشاق سامسونج..خصم 22% على جوال Galaxy Z Fold 4 في السعودية

تقدم شركة سامسونج الكورية مجموعة من أروع جوالات الفلاج شيب الرائدة في أدائها وإمكانياتها المبهرة، وتعتبر سلسلة Z المتصدرة في وقتنا الحالي كل تشكيلة جوالات البريميوم للعلامة التجارية الكورية الجنوبية، خاصة وأن الأجهزة القابلة للطي هي موضة 2023.

يتوفر جوال سامسونج جالاكسي Z Fold 4 5G على منصة أمازون المملكة العربية السعودية بخصم يصل إلى 22% من سعره الأصلي وأصبح يباع بـ 5,299 ريالا سعوديا فقط، وذلك مع نسخة الذاكرة العشوائية وسعة التخزين 12 جيجابايت رام و 256 GB روم على التوالي.

Samsung Galaxy Z Fold4

في السطور التالية نقدم لك كل تفاصيل جوال سامسونج القابل للطي.

مواصفات Samsung Galaxy Z Fold4

يأتي جوال سامسونج مع شاشة عرض Foldable Dynamic AMOLED 2X مقاس 6.7 بوصة، دقة وضوح 1812x2176 بكسل، كثافة بكسلات 373 بكسل لكل بوصة، نسبة شاشة إلى هيكل 90.9%، معدل تحديث 120 هرتز، مدعمة بتقنية HDR10+، درجة سطوع قصوى 1200 شمعة في المتر مربع.

بالنسبة لشاشة الغطاء الخارجية للجوال فهي من نوع Dynamic AMOLED 2X مقاس 6.2 بوصة، دقة وضوح 904 في 2316 بكسل معدل تحديث 120 هرتز، الوزن الإجمالي للهاتف 263 جم.

وبالنسبة للأبعاد والمقاييس، وهو مفتوح يكون مع طول 155.1 ملم وعرض 130.1 ملم وسمك 6.3 ملم، نظام التشغيل أندرويد 12L المخصص للهواتف القابلة للطي، مع واجهة مستخدم One UI 5.1.

يتم تشغيل الجوال بواسطة معالج من كوالكوم، شريحة SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 بدقة تصنيع 4 نانو، ثماني النوى بتردد ميقاتي أقصى 3.19 جيجاهرتز، شريحة معالجة رسوميات Adreno 730 يقترن مع 12 جيجابايت رام من الذاكرة العشوائية وسعة تخزين 256 جيجابايت روم ولا يدعم كارت ميموري خارجي.

يحزم الجوال بطارية سعة 4400 مللي امبير في الساعة تدعم الشحن بقوة 25 وات سلكيا وتصل إلى 50% خلال 30 دقيقة، والشحن اللاسلكي بقوة 15 وات.

يأتي جوال "سامسونج" مع إعداد كاميرات ثلاثي في اللوحة الخلفية مع مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل مع تقنية التثبيت البصري OIS وأيضا تقنيات Dual Pixel PDAF مع كاميرا ثانية تليفوتوغرافي بدقة 10 ميجابكسل تدعم التقريب البصري 3x ومعززة بتقنيات PDAF, OIS أما الكاميرا الثالثة فهي فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل، هناك أيضا فلاش ليد وتصوير بانورامي وتقنية HDR، مع كاميرا سيلفي بدقة 4 ميجابكسل.