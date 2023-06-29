سمير فرج: مصر تمتلك القوة البحرية السادسة عالميا.. فيديو

كشف المفكر الإستراتيجي اللواء دكتور سمير فرج، أن تركيا كانت هي الإمبراطورية العثمانية في الحرب العالمية الأولى وبعد هزيمتها تم سحب الجزر منها وضمها إلى اليونان وبالتالي تركيا لا يوجد لديها حقول غاز في المتوسط.



وتابع خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق مقدم برنامج نظرة على قناة صدى البلد، أنه لا يستطيع أحد الاقتراب من الحقول المصرية لأنها تمتلك القوة البحرية السادسة عالميا.



وأكد المفكر الإستراتيجي اللواء دكتور سمير فرج، أن ترسيم الحدود مع اليونان حظى بإشادة كبيرة، لأن كل شركات الغاز الدولية لا تعمل دون وجود ترسيم للحدود.



وأردف المفكر الإستراتيجي اللواء دكتور سمير فرج، أن كل دولة لها 12 ميلا في البحر يحق لها إطلاق النار على من يتجاوزها وبعدها تكون المياه الدولية.



واستطرد أن مصر تجني 3 مليارات دولار من حقل ظهر سنويا، ويستمر إنتاجه حتى 2045، موضحا أن هناك 46 حقلا كشفيا جديدا يجرى العمل فيها حاليا.

