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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سمير فرج يعرض الخطط التي عرضت علي بوتين للتعامل مع قوات فاجنر

سمير فرج
سمير فرج

قال اللواء سمير فرج، الخبير الإستراتيجي، إن عندما حدث تمر قائد قوات فاجنر قام الرئيس الروسي بوتين بالذهاب الي مقر القيادة واجتمع بالقيادة ليدرس ويناقش الذي حدث وما الذي سيتم فعله، حتي يأخذ رد فعل قوي تجاه ما حدث في اسرع وقت.

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سمير فرج عن تمرد قوات فاجنر: موقف بوتين محير للجميع

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سمير فرج: ميناء شرق بورسعيد تفوق على نظرائه بالدول العظمى| فيديو

 

وأضاف "سمير فرج" خلال حواره التليفزيوني في برنامج "الحكاية" المذاع علي قناة إم بي سي مصر، أن خلال إجتماع بوتين بالقادة داخل حكومته أو ما تسمي بالحكومة المصغرة استمع الي وزير الأركان حتي يطرح له خطط التعامل مع قوات فاجنر.

وتابع اللواء سمير فرج، أن وزير الأركان اقترح علي بوتين عدة خطط، منها الهجوم علي قوات فاجنر وتدميرها بشكل كامل، وعرض كيف سيتم هذه الخطة بالشكل الكامل.

الخبير الاستراتيجي الرئيس الروسي بوتين اللواء سمير فرج برنامج الحكاية سمير فرج قائد قوات فاجنر قناة ام بى سى مصر قوات فاجنر

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