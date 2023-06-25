سمير فرج عن تمرد قوات فاجنر: موقف بوتين محير للجميع

قال اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، إنه يتعجب مما حدث من قوات فاجنر شبه العسكرية ومحاولة دخولها العاصمة الروسية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحكاية»، تقديم الإعلامي عمرو أديب، والمذاع على قناة «إم بي سي مصر»: “عدم تحرك بوتين تجاه هذه التصريحات الهجومية، وحادثة الطائرة المسيرة، أعطى الفرصة لما حدث اليوم”، منوها بأن دخولها مدينة روستوف شيء لا يصدق لأنها ثاني دولة في العالم وأكبر مخزون نووي ولن يؤثر على الجيش الروسي.

ولفت إلي أنه من المعروف أن الدفاع الجوي الروسي ضخم، مستنكرا موقف الرئيس الروسي بوتين السلبي تجاه قائد القوات المرتزقة فاجنر، خاصة وأنه أطلق تصريحات هاجم فيها وزير الدفاع الروسي ورئيس الأركان بشأن إمداده بالأسلحة والذخيرة.

وأشار إلي أن ما حدث بمثابة ضربة كبيرة لبوتين حتى لغة الجسد الخاصة به، تعطي انطباعا بأنه ليس شخصية بوتين المعتادة، وعدم تحركه ضد هذه المجموعة شبه العسكرية موقف محير للجميع.