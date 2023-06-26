سمير فرج يكشف كيف تتأثر مصر بما يحدث في روسيا الآن ..فيديو

قال اللواء سمير فرج، الخبير الاستراتيجي، إن الدولة المصرية تتأثر بجميع ما يحدث في العالم وخاصة إذا كان ذلك في دول معينة مثل أمريكا وروسيا والصين، لأن تلك الدول لهم ثقل عالمي كبير وتأثير كبير علي الجميع.

وأضاف "سمير فرج" خلال حواره التليفزيوني في برنامج "الحكاية" المذاع علي قناة إم بي سي مصر الفضائية، أن روسيا تقوم بعمل المفاعل النووي لمصر والذي سيتم استلامه العام القادم بالإضافة إلى قيامها بإنشاء أكبر منطقة استثمارية في قناة السويس.

وتابع اللواء سمير فرج، أن الدولة المصرية تقوم باستيراد الأسلحة من روسيا، مشيراً إلى أن مازال جزء كبير من الأسلحة المستخدمة في الجيش المصري روسي.