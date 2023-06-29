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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من الخارجية الروسية بشأن معاهدة حظر الأسلحة النووية في أوروبا

الأسلحة النووية
الأسلحة النووية

قالت وزارة الخارجية الروسية، إن الدول الغربية هي التي قوضت أسس التعاون في مجال الحد من التسلح في أوروبا بتجاهلها للقانون الدولي.

أوضحت الخارجية الروسية، في بيان حول نتائج مشاركة نائب وزير الخارجية سيرجي ريابكوف في مؤتمر انسحاب روسيا من معاهدة حظر الأسلحة النووية في أوروبا، أن روسيا شددت على الأسباب التي جعلت مشاركة ريابكوف الإضافية في المعاهدة مستحيلة وأجبرته على الانسحاب من القوات المسلحة التقليدية في أوروبا وفقًا للمادة التاسعة عشرة. 

ووفقا لبيان الخارجية الروسية، فإن روسيا أكدت على الطبيعة التي لا رجعة فيها لهذا القرار، المنصوص عليها في قانون اتحادي، وقد لوحظ أن الغرب على وجه الخصوص، يتجاهل القانون الدولي والتزاماته الخاصة، قوض الأساس الذي كان بنّاءً فيما مضى للتعاون في السيطرة على الأسلحة التقليدية في أوروبا.

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