ملامح السياسة المصرية قبل 30 يونيو وبعدها.. العميد خالد عكاشة يوضح

‏قال العميد خالد عكاشة مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن السياسة المصرية الخارجية تغيرت تمامًا انطلاقًا منذ ثورة 30 يونيو 2013.

وتابع خالد عكاشة خلال لقائه في فضائية "إكسترا نيوز"، أن هذا الأمر جاء معبرا عن رغبة الشعب المصري ومجمل الرأي العام المصري الذي لم يشعر بارتياح كبير حتى قبل 2011 للسياسة الخارجية المصرية على صعيد ملفات كثيرة وكان هناك انتقادات لهذا الأمر.

ثورة 30 يونيو

وأضاف أن في 30 يونيو كان هناك اشتباك مع العالم الخارجي في العديد من الملفات والمواقف والتحرك الذي حدث في 30 يونيو جاء لكي يقطع الطريق على مخططات كثيرة كانت وراءها الكثير من الدول والمحاور الدولية، ونحن بدأنا عهد الرئيس السيسي والموقف الخارجي كان مليئاً بالتحديات والإشكاليات.