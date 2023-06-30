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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مميزات هيونداي توسان 2024 الفيس ليفت| صور

هيونداي توسان موديل
هيونداي توسان موديل 2024 الفيس ليفت

ظهرت سيارة هيونداى  توسان موديل 2024 الفيس ليفت الجديدة أثناء اختبارها، حيث تظهر توسان موديل 2024 الفيس ليفت بتمويهات كثيرة ، وذلك تم رصدة عند رؤيتها عند اختبارها على جبال الألب النمساوية.

هيونداي توسان موديل 2024 الفيس ليفت

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هيونداي توسان موديل 2024 الفيس ليفت

- مقصورة توسان الفيس ليفت

هيونداي توسان موديل 2024 الفيس ليفت

ستحصل مقصورة سيارة هيونداي توسان الفيس ليفت موديل 2024 علي مقود جديد مستوحى من سيارة كونا الجديدة، وشاشات أكبر للعدادات، ونظام معلومات وترفيه جديد، وشاشة عرض جديدة على الزجاج الأمامي، وتقنيات جديدة للسلامة، وأنظمة جديدة لـ مساعدة السائق.

- محركات هيونداي توسان الفيس ليفت

هيونداي توسان موديل 2024 الفيس ليفت

تم تحديث محركات هيونداي توسان الـ SUV الفيس ليفت موديل 2024 من خلال إضافة العديد من التقنيات الهجينة الجديدة، وهي تعمل حاليا بمحرك سعة  2500 سي سي، ينتج قوة 187 حصان، وعزم أقصي للدوران 241 نيوتن/متر.

هيونداي توسان موديل 2024 الفيس ليفت

ويمكن لـ هيونداي توسان موديل 2024 الفيس ليفت أن تحصل علي قوتها من محرك سعة 1600 سي سي ، مدعوم بمحرك كهربائي، ينتجوا قوة إجمالية 226 حصان.

هيونداي توسان موديل 2024 الفيس ليفت


ويوجد نسخ هجين من سيارات هيونداي توسان الـ SUV  قابلة للشحن، تنتج قوة 261 حصان، ونسخ N Line رياضية بمحرك 2500 سي سي تيربو، يخرج قوة 290 حصان.

- التصميم الخارجي لـ توسان الفيس ليفت

هيونداي توسان موديل 2024 الفيس ليفت

جاءت سيارة هيونداي توسان الـ SUV الفيس ليفت الجديدة موديل 2024 بشبك أمامي جديد وبأنماط مختلفة، ومصابيح أمامية مستمرة بشكلها العام، وتم ملاحظة تغييرات بارزة في خلفية توسان الفيس ليفت باستثناء الصداد الخلفي.

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