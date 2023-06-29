هيونداي بايون الشبابية تباع بسعر 650 ألف جنيه | صور

تنتمي سيارة هيونداي بايون الشبابية الي فئة السيارات الهاتشباك موديل 2022، وتقدم من قبل الصانع الكوري للسيارات هيونداي، وتتميز بتصميمها الجذاب ، بالإضافة الي احتوائها علي العديد من المميزات التكنلوجية المتطورة، التي تطفي اكبر شعور ممكن بالراحة عند استخدامها للسفر أو للذهاب الي العمل .

هيونداي بايون موديل 2022 الجديدة

- مواصفات بايون الهاتشباك الشبابية

مقصورة هيونداي بايون موديل 2022 الجديدة

تحتوي سيارة هيونداي بايون موديل 2022 الجديدة علي العديد من الوسائل التكنلوجية المتطورة منها، وسائد هوائية، ونظام فرامل مانعة للانغلاقABS ، نظام توزيع قوة الفرامل إلكترونيا، والاتزان الإلكتروني، ونظام التوازن عند صعود المرتفعاتHAC، ونظام إيقاف السيارة عند التصادم، وبها نظام مراقبة ضغط الإطاراتTPMS، وجهاز تحذير مسافات، وكاميرا للرؤية الخلفية، ومرآة داخلية ذاتية التعتيم، ونظام التحذير من النقاط العمياء ، ومساعد للحفاظ على المسار .

بايون 2022 الهاتشباك الجديدة

بالإضافة الي أن بايون الهاتشباك الجديدة تمتلك أيضا شاشة معلومات أمام السائق مقاس 10.25 بوصة، وتكييف هواء أوتوماتيك، ومزيل ضباب للزجاج الأمامي، وشاشة 8 بوصه، ونظام التعرف على الصوت، ومثبت سرعة، وحساسات إضاءة ومطر أوتوماتيك، وإمكانية إدارة المحرك بدون مفتاح، وشاحن لاسلكي للهاتف.

- محرك هيونداي بايون الهاتشباك

سيارة هيونداي بايون الهاتشباك موديل 2022 الجديدة

تخرج سيارة بايون الهاتشباك قوة 100 حصان، وتتسارع من وضوع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 10.4 ثانية، وتخرج عزم دوران 134 نيوتن/متر، وتمتلك هيونداي بايون الهاتشباك موديل 2022 محرك سعة 1400 سي سي، وبها علبة تروس أوتوماتيك مكونة من 6 سرعات .

- سعر بايون الهاتشباك الجديدة

هيونداي بايون موديل 2022 الجديدة من الخلف

سيارة بايون الهاتشباك موديل 202 تتوافر داخل السوق المحلي للسيارات بـ 4 فئات مختلفين في الأسعار وتقدم بسعر 680 ألف جنيه للفئة الأولي .