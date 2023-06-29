فئة الـ SUV.. أسعار هيونداي توسان في إجازة العيد

يتواجد المصنع الكوري للسيارات داخل السوق المحلي، بالعديد من فئات السيارات الكورية الجديدة من إنتاج شركة هيونداي، ومن ضمن تلك السيارات التي يبحث عنها المواطنون خصوصا العائلات، سيارة هيونداي توسان فئة الـ SUV العائلية الجديدة موديل 2022، والتي تتميز بمظهر عصري ، وتمتلك العديد من المميزات التكنولوجية المتطورة .

هيونداي توسان الـ SUV الجديدة

- تكنولوجيات هيونداي توسان الـ SUV

مقصورة توسان موديل 2022 العائلية فئة الـ SUV

زودت سيارة هيونداي توسان الـ SUV الجديدة بالعديد من المميزات والتكنولوجيات المتطورة منها، مصابيح بتقنية LED ومرايا جانبية كهربائية، وتكييف أوتوماتيك ثنائي المناطق، وإضاءة مقصورة داخلية، ومقاعد أمامية كهربائية، ونظام تشغيل المحرك عن بعد، وشاشة معلومات وسطية تعمل باللمس، إمكانية دعم تطبيقات آبل كاربلاي، وأندرويد أوتو، ونظام التوصيل اللاسلكي، وبلوتوث، وتدعم الخرائط ونظام الملاحة، وبها نظام صوتي من Boss مكون من 7 سماعات، وشاحن للهواتف الذكية، وشاشة عرض بيانات أمام السائق مقاس 10.25 بوصة، وعجلة قيادة متعددة الاستخدامات.

هيونداي توسان موديل 2022 العائلية فئة الـ SUV

وتمتلك هيونداي توسان موديل 2022 العائلية الجديدة وسائد هوائية، ونظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، ونظام التوزيع الإلكتروني للفرامل، وبرنامج التوازن الإلكتروني ESP، وخاصية التوازن على الطرق المنحدرة، ونظام المساعدة في الثبات TSA، ونظام مراقبة ضغط الهواء بالإطارات TPMS، وكاميرا بزاوية 360 درجة، ونظام تحذير الاصطدام الأمامي، ونظام التحذير عند الخروج من المسار، ونظام رصد النقاط العمياء، وخاصية رؤية النقاط العمياء في الشاشة الأمامية.

- محرك هيونداي توسان موديل 2022 العائلية

هيونداي توسان الجديدة 2022

تنتج هيونداي توسان موديل 2022 العائلية فئة الـ SUV عزم دوران يصل الي 265 نيوتن/متر، ويصل سعة خزان وقودها الى 54 لتر، وتحتاج من الوقود الي 6 لترات لقطع مسافة 100 كم/ساعة ، وتتسارع من وضع السكون وصولا الى 100 كم/ساعة في 9 ثوان، وتمتلك محركا سعة 1600 سي سي تيربو، يخرج قوة 180 حصانا، وتصل سرعة هيونداي توسان الـ SUV القصوى الى 201 كم/ساعة .

- سعر هيونداي توسان العائلية الجديدة

هيونداي توسان الـ SUV موديل 2022

تتواجد سيارة هيونداي توسان موديل 2022 العائلية داخل سوق السيارات المصري بـ 7 فئات مختلفة في الأسعار والتجهيزات حيث تقدم الفئة الأولى بسعر مليون و 40 ألف جنيه، والفئة الثانية بسعر مليون و 75 ألف جنيه ، والفئة الثالثة بسعر مليون و 155 ألف جنيه، والفئة الرابعة بسعر مليون و 265 ألف جنيه، والفئة الخامسة بسعر مليون و 275 ألف جنيه، والفئة السادسة بسعر مليون و355 ألف جنيه، والفئة السابعة بسعر مليون و 365 ألف جنيه .