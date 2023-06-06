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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر هيونداي إلنترا CN الجديدة | صور

هيونداي إلنترا CN
هيونداي إلنترا CN السيدان موديل 2022

ينتشر داخل السوق المصري للسيارات الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2022، وذلك لإتاحة الفرصة أمام المصريين لشراء سيارات جديدة تساعدهم علي الذهاب الي أعمالهم ، والتنقل بأسرهم بكل سهولة، ومن تلك السيارات التي يرغب في اقتنائها الكثير من المصريين هيونداي إلنترا CN موديل 2022، وتنتمي إلنترا CN الي فئة السيارات السيدان كبيرة الحجم .

هيونداي إلنترا CN السيدان موديل 2022

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يعرض موقع صدى البلد سعر سيارة هيونداي إلنترا CN موديل 2022 :

هيونداي إلنترا CN السيدان موديل 2022

وسائل السلامة بـ هيونداي إلنترا CN

هيونداي إلنترا CN السيدان موديل 2022

زودت سيارة هيونداي إلنترا CN موديل 2022 السيدان بالعديد من وسائل السلامة والأمان منها، مثبت سرعة، وأحزمة أمان، وقفل مركزي للأبواب، وحساسات للاصطفاف، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، ووسائد هوائية، وESP، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ونظام الثبات الإلكتروني.

محرك هيونداي إلنترا CN

هيونداي إلنترا CN السيدان موديل 2022

تستمد سيارة هيونداي إلنترا CN السيدان الجديدة قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، وتستخدم ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات، وتنتج قوة حصانيه تصل الي 126 حصان، وتخرج سيارة هيونداي إلنترا CN عزم دوران يصل الي 155 نيوتن/متر.

مقصورة هيونداي إلنترا CN

مقصورة هيونداي إلنترا CN السيدان موديل 2022

تمتلك مقصورة سيارة هيونداي إلنترا CN السيدان موديل 2022 علي الكثير من المميزات التكنلوجية المتقدمة منها، مدخل USB، وبلوتوث، وعجلة قيادة متعددة الاستخدامات، ومدخل AUX، وزجاج كهربائي، إنذار ضد السرقة، وزر لـ تشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح، وكاميرا خلفية، وكراسي كهربائية، وريموت كنترول، وشاشة متعدة الوسائط تعمل باللمس، وفرش مقاعد من الجلد، ونظام ذكى لركن السيارة، وباور ستيرنج، وتكيف أوتوماتيك، وفتحة سقف بانوراما.

سعر هيونداي إلنترا CN السيدان

هيونداي إلنترا CN السيدان موديل 2022

تبدأ أسعار سيارة هيونداي إلنترا CN السيدان موديل 2022 في سوق السيارات المصري من 440 ألف جنيه، ويرتفع السعر ليصل الي 615 ألف جنيه، وتتوافر في مصر بـ 10 فئات يختلفوا في السعر والتجهيزات .

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