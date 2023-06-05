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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مفاجأة | هيونداي النترا HD موديل 2024 بـ 650 ألف جنيه

هيونداي النترا HD
هيونداي النترا HD موديل 2024 

يتوافر الآن داخل السوق المصري للسيارات الجديدة الكثير من إصدارات السيارات موديل 2024، وتم توافر تلك الطرازات رغم استمرارية أزمة صناعة السيارات العالمية التي جاءت نتيجة عدة عوامل منها ارتفاع سعر الدولار ، وعدم توافر الرقائق الإلكترونية التي تدخل في صناعة الصناعة.

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يعرض موقع صدى البلد الإخباري سعر ومواصفات سيارة هيونداي النترا HD موديل 2024 مصر :

مقصورة هيونداي النترا HD

مقصورة هيونداي النترا HD السيدان 

زودت مقصورة هيونداي النترا HD السيدان الجديدة بالعديد من التكنولوجيات المتقدمة منها، مرايات جانبية كهرباء، وتكييف أوتوماتيك، وريموت كنترول، وباور ستيرنج، وفتحة سقف، وزجاج كهربائي، وعجلة قيادة متعددة الاستخدامات، مدخل AUX، وUSB، وكاسيت، ونظام صوتي بالسماعات الـ 4 ومساحات تخزين إضافية بالتابلوه الأمامي .

وسائل السلامة بـ  هيونداي النترا HD

سيارة هيونداي النترا HD السيدان 

تمتلك سيارة هيونداي النترا HD السيدان موديل 2024 الكثير من وسائل السلامة والأمان منها، أحزمة أمان، ومثبت سرعة، وقفل مركزي للأبواب، وإنذار ضد السرقة، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، ووسائد هوائية، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS.

محرك هيونداي النترا HD

النترا HD موديل 2024 

تحمل سيارة هيونداي النترا HD السيدان الجديدة خزان وقود سعة 53 لتر ، وتستهلك السيارة 6.6 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتتسارع من وضع الثبات وصولا الي 100 كم/ساعة في 11.3 ثانية، بفضل محركها الذى يصل سعته الي 1600 سي سي ، وتنتج هيونداي النترا HD قوة 121 حصان، وتنتج عزم دوران يصل الي 156 نيوتن/متر، وتصل سرعتها القصوى الي 182 كم/ساعة .

سعر هيونداي النترا HD

هيونداي النترا HD السيدان 2024 

الفئة الأولي من سيارة هيونداي النترا HD موديل 2024 تباع بسعر 615 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة هيونداي النترا HD موديل 2024 تباع بسعر 625  ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة هيونداي النترا HD موديل 2024 تباع بسعر 640 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة هيونداي النترا HD موديل 2024 تباع بسعر 650 ألف جنيه .

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