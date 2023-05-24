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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

ظهور مفاجئ لـ هيونداي توسان الفيس ليفت | صور

هيونداي توسان الفيس
هيونداي توسان الفيس لفت

أطلقت شركة هيونداي الكورية الجنوبية سياراتها الجديدة هيونداي توسان بداية من عام 2000 ومازال إنتاجها مستمر حتي الآن، والان نحن أمام جيل جديد من سيارة هيونداي توسان الفيس لفت التي تنتمي الي فئة السيارات الـ SUV متعددة الاستخدامات .

هيونداي توسان الفيس لفت 

هيونداي توسان الـ SUV الفيس لفت لا تقدم بتحديثات كثيرة عدا الشبك الأمامي، والعجلات المعدنية ، لا تحتوي هيونداي توسان الفيس لفت على أي مميزات مهمة، حيث تم مشاهدة سيارة هيونداي توسان الفيس لفت في كوريا الجنوبية ، ولكنها تظهر بشكل مختلف عن سيارات توسان التي ستقدم في دول أخري مختلفة .

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هيونداي توسان الفيس لفت تم اختبارها في أوروبا وذلك يحدث لأول مرة، وهناك تحديثات طفيفة تمت علي توسان من اجل تقديمها الي أسواق أمريكا الشمالية و أوروبا، بينما تحصل الأسواق الدولية الأخرى على لغة تصميم جديدة للسيارة مستوحاة من موديل باليسايد.

محرك توسان الفيس لفت

هيونداي توسان الفيس لفت 

تحصل سيارة هيونداي توسان الفيس لفت علي قوتها من محرك بنزين سعة 2500 سي سي، ينتج قوة 187 حصان، أو محرك سعة 1600 سي سي تيربو، يعطي قوة 226 حصان، وإصدار هجين من توسان يخرج قوة 261 حصان.

تقديم توسان حسب السوق

تصميمات شركة هيونداي توسان تختلف حسب طبيعة كل سوق يتم تقديمها به، وظهر ذلك في كريتا التي تأتي بوحي باليسايد في الهند ن بينما في إندونيسيا تأتي بوحي توسان، وبالتالي فإن النسخ الأوروبية من هيونداي توسان فيس ليفت ستكون متشابهة مع النموذج الحالي باختلافات بسيطة وكذلك في أمريكا الشمالية.

تحديثات هيونداي توسان

هيونداي توسان الفيس لفت 

تحتوي سيارة هيونداي توسان الفيس لفت علي تغييرات في شبكة التهوية الجديدة وبخطوط أصغر في الحجم، مع استمرار نفس المصابيح الأمامية، وستتلقى تحديثات علي تصميم الصداد الأمامي لـ يقلل من مستوى ارتفاع الحساسات الخاصة بالركن في توسان الفيس لفت .

وتم أجراء تغييرات في العجلات وغطاء المحرك، بالإضافة الي احتوائها علي عجلات معدنية جديدة، ومن هنا يتشابه المظهر الجانبي تمامًا مع الموديل الحالين وعجلات بـ خمس أذرع، وهناك إمكانية لباب خلفي جديد، ومصابيح خلفية متصلة ومخارج عادم ثنائية المخارج مشابهين للطراز الحالي .

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