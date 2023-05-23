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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

هيونداي تدفع 6 مليار جنيه بعد سرقة طرازاتها.. ما السبب ؟

شركة هيونداي
شركة هيونداي

لجأ الكثير من مالكي سيارات هيونداي وكيا في الولايات المتحدة الي القضاء من خلال تقديم دعوي جماعية ضد الشركتين، وذلك بسبب تزايد انتشار سرقات للسيارتين من خلال فيديو تم نشرة علي تطبيق تيك توك يوضح كيفية سرقة السيارتين.

شركة هيونداي 


حيث يستهدف السارقون السيارتين من هيونداي وكيا المنتجة من عام 2011 وحتي عام 2022 التي تعمل بمفتاح تشغيل صلب، وبالتالي فإن تلك السيارات هي الأكثر عرضة للسرقة وموضح كيفية سرقتها من خلال الفيديو المنتشر عي تطبيق التيك توك .

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وبناء علي ذلك كشفت شركة هيونداي موتور الكورية الجنوبية عن موافقتها على دفع 200 مليون دولار أمريكي أي ما يعادل 6 مليارات و100 مليون جنيه مصري تقريباً من اجل تسوية النزاع من خلال دعوى قضائية.

وتتضمن التسوية تقيم للخسائر بما يصل إلى 6125 دولار أمريكي ، ومقابل تعرض السيارات لأضرار بما يصل إلى 3375 دولار أمريكي ومصروفات مرتبطة بالتأمين.

شركة هيونداي 

وفي ذلك السياق أوضحت الشركتان قائلتين " إنهما بصدد تقديم تحديثًا للبرمجيات لقرابة 8.3 مليون سيارة داخل الولايات المتحدة غير مزودة بنظام منع تشغيل المحرك، بهدف الحد من السرقات المتزايدة".

شركة هيونداي 

وتابعا الشركتان أنهما ستعوضان كذلك الملاك الذين سرقت سياراتهم أو تعرضت للضرر، مع دفع مبالغ مالية لرد مستقطعات التأمين وزيادة أقساطه والخسائر الأخرى المتعلقة بالسرقة.

شركة هيونداي 

أما ملاك السيارات التي لا تتقبل التحديثات ستقدم لهم الشركتين مجموعة من وسائل الحماية مثل أقفال لعجلة القيادة،  لمنع السرقة بقيمة تصل إلى 300 دولار.

 

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