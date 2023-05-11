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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بـ مفك وUSB| برنامج من هيونداي وكيا لإحباط سرقة سياراتهما.. تفاصيل

يمكن سرقة السيارة
يمكن سرقة السيارة بمفك أو USB

خلال الفترة الماضية انتشر مقطع علي منصة TikTok ومواقع التواصل الاجتماعي الأخرى، يوضح كيفية سرقة سيارات هيونداي وكيا بواسطة مفك أو USB، وبعد انتشار ذلك الفيديو قامت شركة هيونداي وكيا بالعمل علي برنامج تم تصميمة خصيصًا لإحباط سرقة سياراتهم .

يمكن سرقة السيارة بمفك أو  USB

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كما أن عدد سرقات هيونداي وكيا لا يزال يتزايد على الرغم من جهود الشركتين لإصلاح الخلل، حيث تلقت شرطة مينيابوليس الأمريكية عدد  1899 محضرًا يفيد بسرقة سياراتهم من طرازات كيا وهيونداي ، وهذا الرقم تضاعف 18 مرة عن نفس الفترة من عام 2022.

يمكن سرقة السيارة بمفك أو  USB

وفي ذلك السياق أوضح بريان أوهارا، رئيس شرطة مينيابوليس، قائلاً: "إن نطاق المشكلة يتسع فقط وهو أسوأ بكثير مما كان عليه في الماضي"، حيث إنه خلال عدة أسابيع تمت سرقة سيارات كيا وهيونداي بنفس عدد سرقات عام كامل.

يمكن سرقة السيارة بمفك أو  USB

عقد مدينة نيويورك الأمريكية مؤتمر صحفي لمناقشة تلك القضية لأنها بات مزعجة بالنسبة لأصحاب سيارات كيا وهيونداي، وتم تزويد المالكين بأجهزة يمكنها تتبع سياراتهم في حالة سرقتها، بالإضافة إلى أن الشركتين حاولوا إزالة مقاطع الفيديو التي تظهر كيفية سرقة السيارات من وسائل التواصل الاجتماعي.

يمكن سرقة السيارة بمفك أو  USB

وبدأت “كيا” في تطوير واختبار برامج الأمان العام الماضي، حيث تمت عملية التحديث بوتيرة متسارعة وسمحت لنا بالبدء في طرح برنامج الأمان المحسن في وقت سابق من هذا العام على مراحل.

علاوة علي ذلك قامت شركة كيا إنها بأرسال إخطار إلى حوالي 2.8 مليون من المالكين المتضررين وتتوقع إخطارهم جميعًا بحلول نهاية هذا الشهر.

يمكن سرقة السيارة بمفك أو  USB

بالنسبة لشركة هيونداي يصل الرقم إلي 225 ألفًا من أصل 3.8 مليون سيارة، أي ما يقرب من 6%.. وتقول الشركة إنها تتوقع أن تصل لجميع مالكي السيارات المتضررين بحلول 18 مايو.

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