سيارات بحالة مميزة لا تتخطى 200 ألف جنيه| صور

ينتشر داخل السوق المصري للسيارات المستعملة العديد من طرازات السيارات المختلفة، التي تناسب احتياجات المواطنين المصريين، وتساعدهم علي الذهاب الي أعمالهم، والتنقل بأسرهم بمنتهي السهولة، حيث اتجه المواطنين الي سوق المستعمل بعد زيادة أسعار السيارات الجديدة بشكل مبالغ فيه.

يعرض موقع صدى البلد الإخباري قائمة بـ 5 سيارات مستعملة أسعارها أقل من 200 ألف جنيه، منها سيارة شيفروليه أفيو، تويوتا كورولا.

1- شيفروليه أفيو

زودت سيارة شيفروليه أفيو بناقل حركة مانيوال، وتقدم السيارة للبيع باللون الفضي، وبها محرك سعة 1500 سي سي، ساعدها علي قطع مسافة 200 ألف/كم، ويوجد بسيارة شيفروليه أفيو دهانات خارجية، ولا يوجد بها دهانات داخلية، وبها رخصة سارية لمدة عام .

شيفروليه أفيو موديل 2010

تأتي سيارة شيفروليه أفيو موديل 2010 للبيع بسوق السيارات المستعملة في مصر بسعر 160 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

2- تويوتا كورولا

تملك سيارة تويوتا كورولا محرك سعة 1300 سي سي، وهو ما مكن السيارة من قطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم، وتنتمي تويوتا كورولا الي فئة السيارات السيدان، وتباع باللون الأبيض، وتنقل القوة الي العجلات عبر ناقل حركة مانيوال، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، ولكن يوجد بها دهانات خارجية.

تويوتا كورولا موديل 1999

تتوافر سيارة تويوتا كورولا موديل 1999 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 175 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة .

3- كيا بيكانتو

تنتمي سيارة كيا بيكانتو الي فئة السيارات الهاتشباك صغيرة الحجم، وبها ناقل حركة مانيوال، وتباع السيارة باللون الفضي، وتملك كيا بيكانتو محرك سعة 1300 سي سي، وتمكنت السيارة من قطع مسافة تصل الي 150 ألف/كم، وبها رخصة سارية لمدة عام، ويوجد بها دهانات خارجية، ولا يوجد بها دهانات داخلية .

كيا بيكانتو موديل 2010

سعر سيارة كيا بيكانتو موديل 2010 في سوق السيارات المستعمل المصري يصل الي 185 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب الحالة الفنية للسيارة .

4- هيونداي فيرنا

قامت سيارة هيونداي فيرنا بقطع مسافة تصل الي 140 ألف/كم، وذلك بفضل محركها الذى يصل سعته الي 1600 سي سي، وتباع سيارة هيونداي فيرنا باللون الرمادي، وتمتلك فيرنا ناقل حركة مانيوال، ويوجد بالسيارة دهانات خارجية، ولا يوجد بها دهانات داخلية .

هيونداي فيرنا موديل 2012

يبلغ سعر سيارة هيونداي فيرنا موديل 2012 في سوق السيارات المصري 180 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

5- ميتسوبيشي لانسر موديل 2003

تملك سيارة ميتسوبيشي لانسر موديل 2003 محرك سعة 1300 سي سي، وتباع باللون الذهبي، وبها عبلة تروس مانيوال، وقامت سيارة ميتسوبيشي لانسر بقطع مسافة تصل الي 166 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، ولكن يوجد بها دهانات خارجية.

هيونداي فيرنا موديل 2012

تأتي سيارة ميتسوبيشي لانسر موديل 2003 للبيع في سوق السيارات المصري بسعر 200 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة .