سوزوكي بالينو الهاتشباك زيرو بـ 800 ألف جنيه

يضم السوق المصري للسيارات الجديدة موديل 2022 الكثير من طرازات السيارات المختلفة.

وتتوافر هذه الطرازات بمختلف فئاتها منها السيدان، والهاتشباك، والكروس أوفر، ودائما ما يفضل المواطنين المصريين الحصول علي سيارات مرتفع عن الأرض وبها مساحة رحبة تناسب جميع أفراد العائلة عند الانتقال للتسوق أو للترفيه.

سوزوكي بالينو الهاتشباك 2022

وسائل الأمان بـ سوزوكي بالينو

سوزوكي بالينو الهاتشباك

زودت سيارة سوزوكي بالينو الهاتشباك بالعديد من وسائل السلامة والأمان منها، وسائد هوائية، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، وحساسات خلفيه للركن، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، ومثبت سرعة، وقفل مركزي للأبواب، وكاميرا خلفية للرؤية الليلة، وإنذار ضد السرقة.

محرك سوزوكي بالينو

سوزوكي بالينو الهاتشباك 2022

تتسارع سيارة سوزوكي بالينو من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 11.6 ثانية، وبها ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 4 سرعات، وبها محرك سعة 1400 سي سي، ينتج قوة 95 حصان، ويصل سعة خزان وقود سيارة سوزوكي بالينو الي 37 لتر، وتخرج عزم دوران 130 نيوتن/متر، وتصل سرعة السيارة القصوى الي 170 كم/ساعة.

مقصورة سوزوكي بالينو

مقصورة سوزوكي بالينو الهاتشباك 2022

مقصورة سيارة سوزوكي بالينو الهاتشباك مجهزة بالعديد من المميزات التكنلوجية الحديثة منها، عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، ومدخل AUX، ومدخل USB، وبلوتوث، وزجاج كهربائي، باور ستيرنج، وشاشة متعددة الاستخدامات تعمل باللمس، وتكيف أوتوماتيك ثنائي المناطق، وفرش مقاعد من القماش، وريموت كنترول، وزر لتشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح.

سعر سوزوكي بالينو

سوزوكي بالينو الهاتشباك

تعرض سيارة سوزوكي بالينو موديل 2022 للبيع في سوق السيارات المصري بسعر 799 ألف جنيه، بدلاً من 319 ألف جنيه، بزيادة تصل إلي 380 ألف جنيه .