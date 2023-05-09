السعر الجديد للسيارة سوزوكي ارتيجا "العائلية" في مصر .. صور

شهدت السيارة سوزوكي ارتيجا والتي تنتمي إلى فئة السيارات العائلية، زيادة سعرية جديدة خلال الساعات القليلة الماضية، لتشمل الفئة الوحيدة المقدمة من تلك النسخة داخل السوق المصري، حيث ارتفع سعر السيارة بقيمة بلغت 80 ألف جنيه.

سوزوكي ارتيجا

وفيما يلي يقدم موقع "صدى البلد" السعر الجديد للسيارة سوزوكي ارتيجا "العائلية" في مصر، وابرز مواصفاتها

تحتوي السيارة سوزوكي ارتيجا على مكيف هواء اوتوماتيكي، وزجاج ومرايات كهربائية، مع قفل مركزي، وزر تشغيل المحرك، مع امكانية دخول السيارة بدون مفتاح، بالاضافة إلى احتوائها من الداخل على شاشة ملونة تعمل باللمس، ومقود حركة متعدد الوظائف، ومساحة داخلية تتسم بالرحابة تصل إلى 7 مقاعد.

سوزوكي ارتيجا

وزودت السيارة سوزوكي ارتيجا بالعديد من التجهيزات مثل مستشعرات ركن خلفية، وكاميرا، وخاصية مانع السرقة، بالاضافة إلى فرامل ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني للمكابح EBD، مع وسائد هوائية للحماية AIRBAGS.

سوزوكي ارتيجا

وتستمد السيارة اوامر التسارع من ناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 4 سرعات، مدعوم بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يمكنه انتاج 138 نيوتن/متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى قوة إجمالية بلغت 103 حصانا، مع تقنية الجر الامامي للعجلات.

سوزوكي ارتيجا

الابعاد الخارجية للسيارة سوزوكي ارتيجا

الطول 4265 مم.

العرض 1695 مم.

الارتفاع 1685 مم.

قاعدة العجلات 2740 مم.

سعة خزان الوقود 45 لتر.

حجم سعة التخزين 482 لتر.

سوزوكي ارتيجا

الاسعار الجديدة للسيارة العائلية سوزوكي ارتيجا في السوق المصري

ارتفعت اسعار السيارة بنسبة قدرها 80 ألف جنيه، ليصل سعرها الرسمي إلى 669.900 ألف جنيه بدلاً من 589.900 ألف جنيه.