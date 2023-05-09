عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

السعر الجديد للسيارة سوزوكي ارتيجا "العائلية" في مصر .. صور

سوزوكي ارتيجا
سوزوكي ارتيجا

شهدت السيارة سوزوكي ارتيجا والتي تنتمي إلى فئة السيارات العائلية، زيادة سعرية جديدة خلال الساعات القليلة الماضية، لتشمل الفئة الوحيدة المقدمة من تلك النسخة داخل السوق المصري، حيث ارتفع سعر السيارة بقيمة بلغت 80 ألف جنيه.

بالصور .. سوزوكي جيمني المعدلة تتحدى الطرق الوعرة

متفرقش عن مرسيدس .. تعديل مميز من برابوس لـ سوزوكي جيمني |صور

سوزوكي ارتيجا

وفيما يلي يقدم موقع "صدى البلد" السعر الجديد للسيارة سوزوكي ارتيجا "العائلية" في مصر، وابرز مواصفاتها 

 

تحتوي السيارة سوزوكي ارتيجا على مكيف هواء اوتوماتيكي، وزجاج ومرايات كهربائية، مع قفل مركزي، وزر تشغيل المحرك، مع امكانية دخول السيارة بدون مفتاح، بالاضافة إلى احتوائها من الداخل على شاشة ملونة تعمل باللمس، ومقود حركة متعدد الوظائف، ومساحة داخلية تتسم بالرحابة تصل إلى 7 مقاعد.

سوزوكي ارتيجا

وزودت السيارة سوزوكي ارتيجا بالعديد من التجهيزات مثل مستشعرات ركن خلفية، وكاميرا، وخاصية مانع السرقة، بالاضافة إلى فرامل ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني للمكابح EBD، مع وسائد هوائية للحماية  AIRBAGS.

سوزوكي ارتيجا

وتستمد السيارة اوامر التسارع من ناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 4 سرعات، مدعوم بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يمكنه انتاج 138 نيوتن/متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى قوة إجمالية بلغت 103 حصانا، مع تقنية الجر الامامي للعجلات.

سوزوكي ارتيجا

الابعاد الخارجية للسيارة سوزوكي ارتيجا 

 

  • الطول 4265 مم.
  • العرض 1695 مم.
  • الارتفاع 1685 مم.
  • قاعدة العجلات 2740 مم.
  • سعة خزان الوقود 45 لتر.
  • حجم سعة التخزين 482 لتر.
سوزوكي ارتيجا

 

الاسعار الجديدة للسيارة العائلية سوزوكي ارتيجا في السوق المصري 

 

ارتفعت اسعار السيارة بنسبة قدرها 80 ألف جنيه، ليصل سعرها الرسمي إلى 669.900 ألف جنيه بدلاً من 589.900 ألف جنيه.

سوزوكي ارتيجا سوزوكي ارتيجا السعر الجديد للسيارة سوزوكي ارتيجا الاسعار الجديدة السيارة العائلية سوزوكي ارتيجا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجرام نزل 290 جنيها|الذهب يتراجع بقوة لأول مرة منذ أيام وعيار21 الآن مفاجأة

بعد قرار عزله.. مصير الاجتماع المرتقب لـ مرتضى منصور في الزمالك| مفاجأة

لحاملي بطاقات التموين.. هدية جديدة من الحكومة| اعرف ضوابط الصرف

زوجة للقاضي: رحت اعمل قيد عائلي اكتشفت مصيبة.. وطالبة رحمتك

عرضُهُ على طبيب قلب.. تطورات الحالة الصحية لنجم الأهلي

تشمل 22 مليون مواطن.. بشرى سارة من الحكومة بعد 6 أيام| اعرف الحكاية

تهديدات وتلفيق تهم.. مفاجآت جديدة في أزمة حسن شاكوش وزوجته

كيف يعلم الأموات أخبار أقاربهم الأحياء يوميا؟ يعلمون كل شيء عنك بهذه الطريقة

موضوعات متعلقة

اشتريها بـ 55 ألف جنيه فقط.. أشهر سيارة اقتصادية مستعملة

أرخص سيارة موديل 2023 جديدة في مصر .. سعرها كام ؟

بمظهر شبابي .. سعر بيجو 508 موديل 2023 |صور

اعرف الأسعار الجديدة لـ شيري تيجو 7 "برو" بالسوق المصري

بقوة 730 حصانا .. تعديل مميز لـ بي إم دبليو X5 M من منهارت |صور

أحدث أسعار بيجو 2008 موديل 2023 في مصر .. صور

سعر BMW 520 موديل 2023 في مصر .. صور

اركب مستعمل بـ 100 ألف جنيه .. هاتشباك مناسبة للجميع

ترشيحاتنا

تراجع كبير في أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

مستشفى النجوم.. جميل المغازي يتلقى العلاج في الرياض.. وأحمد إبراهيم حالته مستقرة

عاجل.. انتهاء مشوار نجم الأهلي مع الفريق بعد إصابته| الأسباب والتفاصيل

شعبة الأجهزة الكهربائية: الأوفر برايس على الثلاجات يتراوح بين 7000 لـ9000 جنيه

السعر الجديد للسيارة سوزوكي ارتيجا "العائلية" في مصر .. صور

كلام نهائي| إعلامي يحسم الجدل بشأن انتقال أيمن أشرف للزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أثناء الاحتفال بطلاقه.. برازيلي يتعرض لحادث أليم كاد ينهي حياته

سامسونج ألترا 22 بـ68 جنيها.. احذر هذا المقطع على فيسبوك يسرق أموالك

مقلب طالبة أمريكية يتسبب في نقل 6 من زملائها للمستشفى بتكساس

جفاف الفم..عادات نفعلها دائما تكون اشارة للاصابة بأمراض خطيرة

فيديو

 هل ينفذ طلب أسرة نيرة أشرف بإذاعة حكم إعدام محمد عادل؟

الحلاوة بالقشطة والعسل.. 7 أمراض خطيرة يسببها ساندوتش السكلانس

ظهور تطورات جديدة في أزمة حسن شاكوش وزوجته

مصير الزمالك في السوبر المقبل.. تخفيض عقوبة كهربا وحل لجنة الانضباط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

مني أحمد

منى أحمد تكتب: الساحر يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

اﻟﻤﺰﻳﺪ